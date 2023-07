Tiziano Ferro annuncia una nuova sorpresa per i suoi fan

Reduce dall’estenuante ma assolutamente appagante esperienza del tour italiano negli stadi che ha registrato un memorabile successo in ogni data, e costretto a riposo per via di un nodulo alla gola che dovrà operare, Tiziano Ferro annuncia una sorpresa per i suoi fan.

Sì, perché il cantautore pontino fermo non sa stare e per continuare a condividere l’universo di emozioni che lo popola si è messo di nuovo a scrivere. Infatti Tiziano Ferro non è nuovo al mondo dell’editoria, è stato già autore di libri Trent’anni è una chiacchierata con papà e L’amore è una cosa semplice, due libri autobiografici più vicini all’essere un diario di riflessioni condivise, stavolta però si cimenta con la prosa e scrive il romanzo La felicità al principio che uscirà, edito da Mondadori, il prossimo 3 ottobre.

Emozionato l’annuncio che il cantante ha fatto sui social “scrivere un romanzo è stato uno dei miei più grandi desideri e finalmente è accaduto” dice Tiziano Ferro, ed è un romanzo forse in qualche tratto è autobiografico, che parla di sogni, di rivalsa e di felicità.

Dalla sinossi del romanzo si legge “il famoso cantante Angelo Galassi, risulta ufficialmente deceduto nel febbraio 2013, in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla".

Dunque un nuovo modo per i fan di connettersi con il proprio beniamino, trovando ora in un romanzo le emozioni e i temi più cari al cantante pontino.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché Tiziano Ferro ha annunciato anche che il libro sarà presentato in quattro date in altrettanti teatri italiani: a Roma il 3 ottobre stesso il Teatro Quirino, il 9 ottobre al Teatro Biondo di Palermo, il 10 ottobre al Teatro Europa di Bologna e in chiusura a Milano il 16 ottobre presso il Teatro Manzoni.

E le soprese non finiscono qui perché a partire dal 26 luglio preordinando il libro sul sito Mondandori si potrà ricevere a ottobre una copia autografata da Tiziano e non solo si potrà riservare un posto per uno degli eventi a scelta, ovviamente fino a esaurimento posti.

In tanti sono già corsi a prenotare la propria copia del libro, quanti riusciranno a partecipare anche agli eventi?