“Tutte insieme all’Abbazia”: si gira di nuovo a Fossanova

Non fa che confermarsi ulteriormente la forte vocazione cinematografica della nostra provincia, grazie all’incessante lavoro della Latina Film Commission proprio in questi giorni si torna a girare presso il Borgo di Fossanova, a Sabaudia e nel centro di Priverno.

Si tratta stavolta di un film che sarà distribuito su Amazon Prime, prodotto da una casa tutta al femminile Starlex Srl di Claudia Gatti (produttrice e sceneggiatrice) e Benedetta Pontellini (produttrice e regista), coadiuvate da Paola De Carli.

Il titolo della pellicola sarà "Tutte insieme all'abbazia" e vede tra le protagoniste le attrici Manuela Villa, Lucia Batassa e Guendalina Tavassi.

Cinque figure incappucciate e vestite di nero fermano un pulmino che trasporta cinque suore nel mezzo di una strada di campagna, le suore vengono costrette a scendere e vengono narcotizzate e lasciate nell’auto sulla quale viaggiavano i cinque loschi individui. Al posto delle suore arrivano al convento cinque donne, cinque criminali, che tornano a cercare il bottino di una rapina andata male mesi prima. Qui iniziano una serie di sotterfugi, scambi di persona, fino a un epilogo che non mancherà di sorprendere lo spettatore.

È una trama che nel suo incipit si ispira chiaramente a Sister Act l’esilarante commedia che vede protagonista l’attrice americana Woopie Goldberg, che è tra l’altro una delle star con cui la Starlex ha già collaborato. Si tratta infatti di una produzione giovane ma attivissima che ha già ampiamente dimostrato sapienza nel lavoro, abbracciando progetti importanti per la pubblicità, con colossi imprenditoriali come Mercedes e Disney, e il cinema: da annoverare il corto “Non io”, premiato con l’esclusivo Ciak D’Oro, e i numerosi progetti ai quali hanno lavorato Lina Sastri, Michele Placido, Lina Wertmuller, Maurizio Costanzo e altri grandi nomi.

L’abbazia di Fossanova e lo splendido borgo medievale tornano dunque a ospitare un set cinematografico: dal fantasy alla commedia, dalle ambientazioni storiche a quelle contemporanee. I luoghi pontini continuano a fare da sfondo alle più diverse sceneggiature, grazie anche all’alacre lavoro di Rino Piccolo, presidente della Latina Film Commission che riesce a portare ripetutamente produzioni grandi e piccole in terra pontina.

“Girare un film in posti meravigliosi e accoglienti come questi è sempre un grande piacere, non solo perché danno un valore aggiunto al progetto ma soprattutto perché ci permettono di lavorare con una maggiore serenità concentrando tutte le energie per un lavoro armonico sul set. Per questo ci teniamo a ringraziare la Latina Film Commission e il suo direttore Rino Piccolo per il supporto incondizionato che ci hanno offerto, oltre ovviamente a Padre Pablo Scaloni, parroco dell’Abbazia di Fossanova, Don Massimo Castagna, parroco della Chiesa Santissima Annunziata di Sabaudia, il Polo Museale e il Comune di Priverno”, commentano le produttrici di Starlex Srl.

Il film non sarà girato solo nel borgo medievale di Fossanova ma anche in altri luoghi pontini: “Il nostro territorio continua ad attrarre produzioni per il cinema e la tv riconfermando tutta la potenza scenografica dei suoi paesaggi. E lo sta facendo ininterrottamente da mesi con una serie di progetti destinati alle piattaforme Amazon e Netflix – commenta il direttore della Latina Film Commission, Rino Piccolo – È un momento davvero fortunato per la nostra provincia, anche se a dirla tutta non c’è stato un solo mese in cui non abbiamo ospitato produzioni e progetti. L’eterogeneità dei nostri luoghi e la loro vicinanza con Roma sono aspetti importanti, ai quali, non faccio peccato nel dirlo, si aggiunge il lavoro di supporto che svolge la Latina Film Commission sul territorio e con le diverse amministrazioni locali. Un’attività molto apprezzata da produttori e registi perché permette loro di operare in assoluta serenità, nel rispetto dei tempi di lavorazione e delle esigenze del film; un impegno costante che viene ripagato unicamente dalla grande soddisfazione di portare in alto il nome della nostra provincia e della sua forte vocazione cinematografica”.

Non ci resta che aspettare dunque che si concludano le riprese e che Amazon Prime lanci la serie tv per riconoscere i luoghi a noi familiari.