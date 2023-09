Bellissimi d’Italia: in finale c’è anche il pontino Valerio Errante

La competizione nazionale I Bellissimi d’Italia che da decenni lancia nel mondo dello spettacolo personaggi di spicco si avvia verso la finale.

La manifestazione, ideata e promossa dalla GD Agency, arriva al suo momento più importante dopo attente selezioni in tutta Italia di persone di varia età che gareggiano in diverse categorie: baby, miss, mister, lady.

Tra i finalisti c’è anche il pontino Valerio Errante che si giocherà il titolo di Bellissimo d’Italia dal 12 al 17 settembre a Palinuro, in provincia di Salerno, quando si terranno i momenti cruciali del concorso.

Valerio Errante originario di Scauri ha 19 anni ed è diplomato all’istituto alberghiero. Nel tempo libero ama andare in palestra e giocare a calcio.

D’estate fa il bagnino e sogna di svolgere un lavoro che lo renderà economicamente indipendente. È un ragazzo solare e simpatico dal bel sorriso e magnetici occhi verdi. Per lui questo concorso è un’avventura per la quale è pronto a mettersi in gioco.

Riuscirà Valerio a conquistare l’olimpo dei Bellissimi d’Italia? La provincia pontina tifa per lui!