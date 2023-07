Il nuovo tormentone dell’estate? Paola & Chiara e Tiziano Ferro nella nuova versione di Vamos a Bailar

Il concerto che Tiziano Ferro ha tenuto gli scorsi giorni a Bologna è stato ricco di sorprese e ospiti, oltre all’ “improvvisata” di Laura Pausini, il duetto con Paola & Chiara è stato foriero di novità.

È proprio il cantautore pontino a lanciare sui social l’annuncio della nuova collaborazione con le sorelle Iezzi “Le regine del 2000 son tornate! Se le amate, come me, ballate! A bailar, a Bailar, a Bailar! Solo amore e tutto il mondo lo dichiara: “WE LOVE YOU: PAOLA E CHIARA!”

È uscito proprio oggi il remix di Vamos a Bailar, a 23 anni dalla prima pubblicazione del singolo: una versione remixata da niente meno che Gabry Ponte, che vede duettare con le due sorelle milanesi il nostro Tiziano Ferro.

Vamos a Bailar, scartata a Sanremo 2000, vinse il Premio Radio al Festival Bar di quell’anno e la sezione big de Un Disco per l’Estate, il video del singolo fu diretto dal regista Luca Guadagnino. Nel 2009 la canzone è stata votata dai lettori di TV Sorrisi e Canzoni come il miglior tormentone estivo degli ultimi vent’anni.

Una canzone dal ritmo coinvolgente e sbarazzino, con ritmi spagnoleggianti che però di crescita e rinascita, il ballo come liberazione dal passato e l'abbraccio di una vita nuova (come recita il titolo).

Il remix di Gabry Ponte già all’interno dell’ultimo album di Paola e Chiara Per Sempre uscito quest’anno dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, adesso si arricchisce ulteriormente della collaborazione con Tiziano Ferro.

Il cantautore pontino come sempre non lesina di esprimere le sue emozioni e dopo il concerto tenuto a Bologna commenta il duetto con Paola e Chiara “Da oggi uno dei brani più belli della storia musica italiana è anche un po’ mio. Che meraviglia che siete! Grazie per essere tornate insieme perché non posso immaginare un mondo senza le mie sisters. Avete spaccato, Bologna si è riempita di luce e da stasera siamo ufficialmente un trio! Perché io non vi mollo! Ora tutti a scaricare e ad ascoltare ovunque “Vamos a bailar (Esta Vida nuova)” con le iconiche Paola e Chiara e…con me! (Mi fa strano dirlo!)”.

La canzone, che nonostante gli anni, risulta ancora trascinante e si candida a essere di nuovo un tormentone, stavolta di questa estate 2023, chissà se riuscirà a far ballare i ventenni del 2000 con i ragazzi di oggi.