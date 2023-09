X Factor: una concorrente pontina strega i giudici e va dritta ai Bootcamp

È partita alla grande la 17° edizione del talent X Factor per la giovane partecipante pontina Asia Leva.

Giovedì sera è andata in onda su Sky (ma è disponibile on demand sulla piattaforma streaming NOW) la prima puntata dell’edizione 2023 che vede come giudici Fedez, Morgan, Dargen D'Amico e Ambra.

La prima standing ovation di quest’anno è stata proprio quella che la giovane Asia ha strappato ai giurati cantando I Like It" di Bad Bunny, Cardi B e J Balvin. Una cover personalissima e potente che le ha fatto guadagnare senza esitazione i fatidici quattro sì che l’hanno spedita dritta alla fase successiva del programma televisivo.

Dietro le quinte la mamma di Eva ha seguito la sua performance piena di emozione accanto alla presentatrice Francesca Michielin.

Asia Leva è una giovanissima cantante, appena 18 anni, di Sezze, figlia “d’arte” in quanto la mamma gestisca una scuola di musica e danza. Sebbene abbia avuto buoni insegnanti, Asia sa il fatto suo perché il talento non si impara e questo è un punto a suo favore.

In attesa di vederla ai Bootcamp, le auguriamo un grande in bocca al lupo e seguiremo trepidanti il suo percorso puntata dopo puntata.