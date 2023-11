Black Friday: come prenotare le tue vacanze con sconti

Il 24 novembre 2023 sarà il giorno del Black Friday, e sebbene le offerte del Venerdì Nero possano coprire una vasta gamma di categorie, l'opzione più conveniente e versatile che molte persone cercano è il biglietto aereo.

E sì, ci sono offerte pazzesche per il Black Friday che riguardano proprio i voli. Ed è proprio grazie a queste promozioni che puoi iniziare a pensare alle tue prossime vacanze, prenotare le vacanze di Natale e Capodanno e i ponti e le festività del 2024.

Per questo, abbiamo voluto realizzare una piccola guida dove troverai tutte le principali compagnie aeree e le offerte sui biglietti aerei previste durante la settimana del Black Friday.

Black Friday Ryanair

La prima compagnia aerea da tenere d’occhio è Ryanair, che anche quest’anno aderirà al Black Friday del 24 novembre.

La più grande compagnia aerea low cost, così come lo scorso anno, metterà a disposizione voli a basso costo.

Lo scorso anno, ad esempio, Ryanair ha messo a disposizione circa 50 mila biglietti aerei diretti in tutta Europa a prezzi straordinari, tra i 15 e i 30 euro.

Per quanto riguarda il Black Friday 2023, sul sito Ryanair non vi sono ancora delle notizie a riguardo, quindi, ti ricordiamo di monitorare la pagina relativa alle prenotazioni per tutta la giornata del prossimo 24 novembre 2023.

Black Friday EasyJet

Altra compagnia da tenere sott’occhio è Easyjet, che per il Black Friday metterà a disposizione delle offerte pazzesche: lo scorso anno l'azienda ha messo a disposizione addirittura dei voli a partire da soli 19,99 euro.

Come fare per prenotare? Visitare il sito ufficiale della compagnia, dove poter trovare anche dei pacchetti viaggio "Volo + hotel".

Black Friday Expedia

Expedia parteciperà al Black Friday 2023, anche se al momento non vi sono notizie.

Con molta probabilità l’azienda aspetterà l’ultimo momento per fornire agli utenti allettanti proposte per il Black Friday 2023. Dunque, anche in questo caso non ti rimane che aspettare la mattina del 24 novembre 2023.

Black Friday eDreams

eDreams parteciperà al Venerdì Nero, mettendo a disposiszione voli low cost più hotel a un prezzo speciale e vantaggioso per tutti.

Ti consigliamo di tenere d'occhio il sito, per trovare la combinazione di volo e soggiorno più adatta alle tue esigenze. In alcuni casi, potrai trovare offerte fino al 27 novembre su hotel, biglietti e coupon.

Black Friday Vueling, Wizz Air e Ita Airways

Vueling, Wizz Air e Ita Airways in occasione del Black Friday e Cyber Monday propongono voli a prezzi scontatissimi: ad esempio, lo scorso anno gli utenti hanno potuto usufruire di sconti fino al 25%.

Consigli per prenotare le tue vacanze durante il Black Friday 2023

Per riuscire ad acquistare voli e pacchetti vacanza dovrai, quindi, monitorare costantemente i siti delle compagnie aeree.

Ricorda, anche di essere flessibile con le date, perché solo in questo modo avrai la possibilità di acquistare voli a prezzi davvero bassi e, soprattutto, convenienti.

Muoviti qualche giorno prima, e inizia a controllare i siti per farti un’idea in anticipo di ciò che andrebbe meglio per le tue esigenze.

Articolo originale su Today.it