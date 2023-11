Acrobatica aerea, Verena Bernardi e Melissa Diodati vincono l'oro ai Campionati

L'Accademia Sonia Onelli vince l'oro ai Campionati di acrobatica aerea con le due allieve Verena Bernardi e Melissa Diodati che hanno ottenuto il punteggio massimo di 10/10 e vola alle Nazionali di marzo 2024. La giuria le ha dichiarate vincitrici all’unanimità. Le due pontine, rispettivamente 14 e 17 anni, guidate da Sonia Onelli sulle note di Skyfall di Adele sono le prime a vincere l’oro ai campionati di acrobatica aerea che si sono svolti a Sorrento il 26 novembre.

Nella gara sono salite sul gradino piu’ alto del podio battendo la concorrenza conquistando il punteggio massimo 10/10. La loro esibizione ha stregato tutti. Le due allieve dell’Accademia Sonia Onelli di Alta Formazione Artistica e Scuola di Circo confermano così il passaggio diretto alle Nazionali di massimo livello 2024. Non è il primo titolo che conquistano avendo già vinto a Barcellona i campionati Europei di Danza conquistando l’oro di gruppo con le loro altre 9 compagne. Grandi sorrisi e soddisfazione per le due giovani atlete che hanno abbracciato la loro insegnante Sonia Onelli, cosi come quando hanno visto il punteggio che le porterà alle Nazionali di Acrobatica Aerea Livello 2 settore 14-18 anni.

L’acrobatica aerea è una disciplina di forza, flessibilità, dinamicità e deve sostenere un allenamento molto intenso per perfezionare i numerosissimi elementi di coordinazione di duo. E' una disciplina praticata sospesi in aria con l’ausilio di numerosi attrezzi quali cerchio, corda, tessuto e cinghie. Affonda le sue radici nel circo, dove gli acrobati eseguono numeri incredibili, quasi al limite delle capacità umane.

Melissa e Verena sono amiche e vivono tutti i giorni in Accademia in simbiosi totale con le loro compagne. Si allenano 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì da settembre a fine luglio in numerose discipline: danza classica e contemporanea, arti circensi, verticismo, mano a mano, preparazioni fisiche, contorsionismo, acrobatica. Scambiano la loro adolescenza con sacrifici e fatica che le ripagano. L’Accademia ha al suo interno un settore di Alta Formazione di cui Verena e Melissa fanno parte dove si accede solo previa audizione.