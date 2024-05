Non solo gli Europei di Roma, il Lazio punta sull’atletica: “Investimenti per Latina e Frosinone”

Buone notizie per lo sport pontino quelle che sono arrivate ieri nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella Capitale dal titolo “Lazio nel cuore dell'atletica. L'impatto degli Europei nel nome di sport, tradizione e legacy” nell'ambito dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 allo stadio Olimpico.

A darle l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo che ha annunciato investimenti per due piste di atletica nel Lazio, una a Latina e l’altra a Frosinone. “Gli Europei di Atletica 2024 a Roma sono una grande occasione anche per consolidare il rapporto con tutte le nostre provincie: ecco perché sono felice di annunciare che abbiamo ottenuto dalla Fondazione Sport e Salute la disponibilità a investire in altre due piste di atletica con interventi migliorativi degli impianti di Latina e Frosinone”, ha detto l'assessora pontina.

“Vogliamo mettere in evidenza il forte rapporto che la Regione Lazio ha con l’atletica e fare in modo che l’onda positiva generata dagli Europei di Roma vada avanti anche oltre il termine della competizione. Il nostro obiettivo - ha concluso poi Palazzo - è far si che l'evento non si esaurisca, ma prosegua un'onda lunga di entusiamo, che raggiunga anche le provincie. Coinvolgere i giovani è la nostra priorità. Per questo continueremo a mantenere uno stretto dialogo con tutti gli attori che oggi fanno parte della Fondazione; il Lazio diventerà sempre più regione di riferimento per l’atletica italiana ed europea”.