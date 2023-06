Beach tennis e Terracina, storia di un' amore per la racchetta in carbonio

Bilancio positivo dopo la tre giorni di beach tennis a Terracina, ideale luogo di incontro tra racchetta in carbonio con la pallina depressurizzata e la spiaggia all’ombra del tempio di Giove. Dopo i campionati Mondili del recente passato, la ripresa di uno degli sport più estivi che ci possa essere, è stata con il Campionato regionale di Terza Categoria, la tappa Tpra (Tennis Program Ranking Amateur) del Coast to Coast e il Torneo Open con montepremi organizzato dall’Asd Amici dello Sport.

Alla Beach Arena Carlo Guarnieri il torneo del doppio maschile è stato vinto da Gianmarco e Paolo Scarica, fratelli di Terracina che hanno superato al long tie-break, Filippo Ilari e Stefano Cerbara. Nel doppio femminile successo per Ilaria Proietti e Giulia Roncella, che nella finalissima hanno avuto la meglio di Claudia Bacci e Aurora Giacco.



«Il livello dell’evento è estremamente importante e sono convinto che Terracina può diventare una delle capitali più importanti degli sport da spiaggia e si deve continuare a crescere sensibilizzando anche le scuole, qui abbiamo un clima meraviglioso che ci permette di fare questo tipo di sport anche per otto mesi l’anno - ha spiegato il sindaco Francesco Giannetti - sono anche molto felice che il torneo maschile sia stato vinto da una coppia di fratelli di Terracina, questo è un vanto per noi». Soddisfatto anche l’assessore Alessandra Feudi. «Ringrazio il presidente dell’Asd Amici dello Sport Francesco Cascarini perché organizza sempre eventi sportivi di spessore che permettono di far conoscere la città di Terracina in tutto il territorio nazionale - ha aggiunto l’assessore allo sport, turismo e cultura del Comune di Terracina - Il turismo sportivo può diventare un volano incredibile per la nostra città anche in periodi di bassa stagione. Bello è stato vedere un punto di raccolta fondi di Telethon».

Anche i vertici federali hanno sottolineato l’importanza dell’evento: «Qui a Terracina veniamo da cinque anni, sempre per manifestazioni ben organizzate in una location meravigliosa e voglio fare i complimenti all’organizzazione che è sempre inappuntabile, da Francesco Cascarini a tutto il suo staff - spiega Alessandro Prudente consigliere regionale Fitp - Porto i saluti del presidente Giorgio Di Palermo con il quale c’è una sintonia totale e anche di Simona Belladonna, responsabile del beach tennis per la Federazione. Il campionato regionale vede impegnati molti atleti in questo sport meraviglioso e la nostra idea è quello di svilupparlo sempre di più: questo evento per noi è uno spot, siamo all’inizio della stagione estiva e questo è uno sport che si può giocare tutto l’anno. Vogliamo fare in modo che questo sport venga praticato da più persone possibile».

Oltre al campionato regionale di terza categoria alle Rive di Traiano s’è giocata anche la Tappa Tpra del Coast to Coast oltre al torneo Open con montepremi organizzato dall’Asd Amici dello Sport. Gli atleti hanno ricevuto in premio materiale e borse Vision Pro mentre Self OmniNutrition ha offerto il pacco gara a tutti gli atleti. «Abbiamo avuto dei numeri importanti e che non ci aspettavamo, si sono iscritti complessivamente oltre 200 giocatori e il flusso turistico legato a tutto questo è molto più ampio - chiarisce Francesco Cascarini, presidente dell’Asd Amici dello Sport che ha organizzato l’evento - abbiamo allestito undici campi».

L’evento ha ospitato anche il punto di raccolta donazioni della Fondazione Telethon Onlus, presente con il presidente Erminio Di Trocchio e altri volontari, che hanno sensibilizzato i presenti alle attività dell’associazione.