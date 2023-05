Europei di canottaggio in Slovenia, premiati i medagliati Azzurri a Sabaudia

A Sabaudia, dopo l'allenamento delle giovanili di canoa e canottaggio, alla presenza del Presidente dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, Ten.Col. Gabriele Di Paolo, sono stati festeggiati Giulia Zaffanella, Matteo Sartori e Emanuele Capponi, canottieri provenienti dalla Sezione Giovanile, vincitori di medaglie ai recenti Campionati Europei di categoria in Slovenia.

Nel dettaglio, Giulia Zaffanella si è laureata Campionessa Europea Under 19 in "quattro di coppia e, dopo una settimana, Matteo Sartori ha conquistato l'argento Europeo in "doppio" Senior in un equipaggio tutto gialloverde con Luca Rambaldi, e Emanuele Capponi ha timonato l'otto femminile Senior sino al bronzo Europeo.



Tre preziose medaglie vinte nel giro di sette giorni che certificano l'ottimo lavoro svolto dai Tecnici Nicola Moriconi e Ciro Liguori, coadiuvati da Niccolò Pagani e dallo stesso Emanuele Capponi.Parole di apprezzamento di quanto fatto fino adesso da tutta la Sezione Canottaggio sono arrivate in coro sia dal Ten.Col. Di Paolo che dal Comandante del III Nucleo Atleti, Magg. Danilo Cassoni.