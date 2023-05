Canottaggio: Sartori e Capponi, un argento e un bronzo ai Campionati Europei in Slovenia

Altre due prestigiose medaglie dal canottaggio per la provincia di Latina. Un argento a Terracina ed un bronzo a San Felice Circeo. Esaultano il figlio d'arte Matteo Sartori e il timoniere Emanuele Capponi.

Argento per Matteo Sartori, protagonista di una grandissima gara del “doppio” Senior con Luca Rambaldi. In finale ai Campionati Europei nelle acque slovene di Bled, l'equipaggio azzurro delle Fiamme Gialle ha saputo tenere testa ai fratelli croati Sinkovic, campioni olimpici, mettendoli in seria difficoltà. Nella seconda parte del percorso Matteo e Luca cambiano repentinamente velocità, superando gli avversari, che barcollano sotto l’attacco italiano.

L’armo azzurro conquista la prima posizione e cerca in ogni modo di mantenerla fino al traguardo ma, negli ultimi 200 metri quando ormai sembrava fatta per il Titolo europeo, risorge la Croazia che sferra l’ultimo decisivo attacco superando Sartori e Rambaldi a pochi metri dall’arrivo.

Sul traguardo, oro alla Croazia 6:07.00, argento all’Italia 6:08.25 e bronzo all’Olanda 6:10.74.

Un risultato importante per il proseguo della stagione agonistica che vede nel Campionato del Mondo l’appuntamento clou che, oltre al Titolo iridato, assegnerà i pass olimpici.

A completare la giornata odierna di finali, nella gara dell’otto Senior femminile, medaglia di bronzo per il finanziere Emanuele Capponi. L’equipaggio azzurro conquista il terzo posto dietro a Romania e Gran Bretagna