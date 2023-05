Ciclismo Opes, domenica a Doganella il Trofeo Bikelab Team Astolfi

Domenica 4 giugno è in arrivo la gara numero dodici del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. Parliamo del “Trofeo Bikelab Team Astolfi” diretto dall’omonima società che porta il plotone sul tracciato di Doganella Di Ninfa.

“Storicità di adesione e presenza al Giro per l’Asd Bikelab Team Astolfi – commenta la Commissione Ciclistica Opes -, il presidente Cristian Astolfi si avvale del circuito di Doganella per organizzare il proprio evento e come gli anni scorsi proporrà l’arrivo sullo strappo di via Alessandro III. Capacità e concretezza sono due degli aggettivi che di certo riescono meglio a descrivere l’operato del team in tali situazioni”.

Tutti i ciclisti sono chiamati al punto di ritrovo presso Bar Bandelloni in Largo Luigi Galamini in località Doganella (Cisterna Di Latina) alle ore 7.00. Lo start sarà dato dal direttore di gara alle ore 8.30. Per giungere al traguardo si dovranno percorrere circa 70 km divisi in otto giri.

Il percorso interesserà le seguenti vie: Doganella di Ninfa – Via Ninfina II – Via Armellini – Via Castellone – Via

Alessandro III – Via Corana – Doganella di Ninfa – Arrivo Psoto su Via Alessandro III. La tappa sarà la penultima prima della pausa estiva. Chi salirà sul podio? Per tutti gli aggiornamenti seguire i canali dedicati, sulle pagine facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino e sul sito opeslatina.it.