In 300 alla “Corri Marione” lungo i sentieri del Parco Naturale Monti Ausoni

“Corri Marione” ha concluso in maniera goliardica il 31esimo Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”. Partecipazione record alla gara “semiseria” organizzata dall’Olimpia Lazio: in oltre 300 sono partiti dalla Foresteria Tenuta Sugarelle, correndo o passeggiando lungo i sentieri del Parco Naturale Monti Ausoni e le sponde del Lago di Fondi.

Tra gli uomini si è confermato campione Diego Papoccia, piazzatosi davanti ad Octavio Cadme Mesias, Paolo Vicedomini, Fabio De Filippo e Marcello Peronti; tra le donne si è imposta Nelly Caisaletin, davanti a Paola Fiorini, Fabiola Desiderio, Greta Di Fonzo e Stefania Galise. L’aspetto veramente originale della manifestazione è consistito nella consumazione obbligatoria di birra durante il percorso: qualsiasi atleta, astemi esclusi, ha dovuto sorseggiare un boccale ad ognuna delle tre tappe previste. La regola è stata molto gradita, soprattutto dai gruppi più numerosi. A tal proposito l’organizzazione ha premiato il Team Margalù Beach di Fondi, presentatosi con 28 iscritti, i formiani di “Qui e Ora”, arrivati in 20, e gli specialisti della camminata dell’Atletica Olimpic Marina, presenti in 15.

Festa completata da un assortito ristoro finale, con prelibatezze di ogni genere e con una coinvolgente serata danzante, arricchita da una cocomerata finale e dalla consegna di ulteriori premi attraverso l’estrazione a sorte di dieci numeri di pettorale. Ha avuto particolare successo il “Panino Marione”, ideato da Emanuele Calcagni, uno dei componenti dello staff.

La terza edizione ha riscosso dunque enormi consensi, anche per la presenza delle istituzioni locali: erano presenti il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e l’europarlamentare “atleta” Salvatore De Meo, un habituè per gli eventi dell’Olimpia Lazio, che si è piazzato nel lotto dei primi venti protagonisti.

Citazione doverosa, infine, per il Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, che ha concesso l’ospitalità in un sito meraviglioso, per gli sponsor e per la famiglia Iacovacci, che ha consentito l’attraversamento della gara all’interno della sua proprietà Pausa estiva per gli eventi Uisp, che riprenderanno con un un attesissimo appuntamento fissato per il 17 settembre a Latina: la 13esima “Maratonina Azzurra”, ribattezzata “La Corsa del Centenario”.