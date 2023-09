A Latina va in scena la “Corsa del Centenario”. Le strade chiuse domenica 17 settembre

Si corre domenica 17 settembre a Latina la “Corsa del Centenario” nell’ambito degli eventi organizzati dall’Aeronautica Militare per festeggiare i suoi primi 100 anni. La manifestazione, che coincide con la 13ª edizione della “Maratonina Azzurra”, è promossa dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo in concorso con il 70° Stormo e in collaborazione con il Comitato Territoriale Uisp di Latina

La gara si svolgerà su una distanza di 13,5 chilometri, e vi parteciperanno non solo il personale militare e civile dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, ma anche i tesserati alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera, i tesserati a Enti di promozione sportiva e altre Federazioni riconosciute dal Coni e i possessori di Runcard.

Si parte da piazza del Popolo alle 09:30 mentre l’arrivo e la cerimonia di premiazione avranno luogo presso l’Aeroporto Comani - 70° Stormo; il percorso che si snoderà tra le vie cittadine prevede il passaggio nel sedime aeroportuale della 4ª Brigata – Borgo Piave. Nello specifico, il serpentone di podisti sarà preceduto da un corteo di auto storiche dell’associazione “Class”, presenti per dare ulteriore fascino all’evento. I partecipanti alla gara, dopo la partenza, raggiungeranno prima le cosiddette “Casermette” e dopo aver percorso un tratto all’interno della base della 4ª Brigata, si dirigeranno verso via Chiesuola, attraverseranno l’Appia, per arrivare infine al traguardo previsto all’interno del 70° Stormo, percorrendo la distanza finale appunto di 13,5 km.

L’evento sportivo è collegato a un’attività benefica a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) nell’ambito dell’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per Airc”, promossa dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, che accompagnerà per tutto il 2023 le iniziative legate alle celebrazioni per il Centenario della Forza Armata. L’iniziativa benefica intende raccogliere donazioni volontarie che andranno a finanziare la fornitura di apparecchiature altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, l’Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di Airc.

Le strade chiuse e tutti i divieti

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, è stato disposta dall’amministrazione comunale anche una variazione alla viabilità cittadina, con alcune strade che, nel corso della gara, saranno interdette al traffico. L’ordinanza è stata emanata nei giorni scorsi; prevede nello specifico il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle 9.30 e fino alla fine della gara previsto per le 11, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti - eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso e autorizzati - nelle vie e piazze attraversate dal percorso: partenza – piazza del Popolo, corso della Repubblica, via C. Battisti, via E. Filiberto, via C. Romagnoli, via Piattella, via Torre la Felce, strada della Chiesuola, via delle Industrie, via dell’Aeroporto – arrivo.