A Latina si corre la CSC Student Marathon: le strade chiuse sabato 14 maggio in città

Fine settimana all’insegna dello sport a Latina con un doppio appuntamento podistico nel giornate di sabato 14 e domenica 15 maggio.

Per consentire il regolare svolgimento delle competizioni CSC Student Marathon e XX edizione Mezza Maratona di Latina è stato necessario emettere due ordinanze (entrambe pubblicate sull’Albo pretorio del Comune) con le quali si dispone una modifica alla disciplina della circolazione e della sosta in alcune vie e piazze interessate dai percorsi delle gare.

CSC Student Marathon: le strade chiuse a Latina

Per la giornata di domani, sabato 14 maggio, è stata ordinata l’istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara CSC Student Marathon, dalle 9.30 sino al termine della competizione previsto per le 12.00 circa, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.

Queste le strade interessate dal percorso medie/superiori/università: piazza del Popolo (partenza), corso della Repubblica, viale Gramsci, viale Umberto I, via E. di Savoia, via Don Morosini, via A. Doria, via Ezio, via Milazzo, via Marsala, via Legnano, via Carturan, corso della Repubblica, Piazza del Popolo (arrivo).

Queste invece le vie del percorso elementari: piazza del Popolo (partenza), corso della Repubblica, viale Gramsci, viale Umberto I, via E. di Savoia, via A. Diaz, piazza del Popolo (arrivo).