Gianmarco Tamberi è oro mondiale: gli allenamenti a Formia e i complimenti di Malagò da Sabaudia

Trionfo di Gianmarco Tamberi ai Mondiali di Atletica leggera di Budapest 2023 dove nella serata di ieri, martedì 22 agosto, ha scritto la storia conquistando la medaglia d’oro nel salto in alto, l’unica che mancava nel suo incredibile palmares. Gimbo ha infatti vinto tutti gli ori possibili: oro alle Olimpiadi, ai Mondiali outdoor e indoor, agli Europei outdoor e indoor.

E c’è anche un po' della provincia pontina in questo incredibile successo. Gli ultimi giorni prima di andare a conquistare Budapest, l’atleta marchigiano si è allenato al Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, fiore all’occhiello del nostro territorio. Da qui il giorno di Ferragosto, esattamente una settimana prima del trionfo, aveva pubblicato una foto. “Ho fatto veramente tutto quello che era nelle mie possibilità per arrivare il più preparato possibile all'evento più importante dell'anno e adesso, vi giuro, non vedo l'ora di scendere in pedana e far venir fuori il frutto di ogni singola goccia di sudore versata negli ultimi 365 giorni - scriveva quel giorno -. È una sfida enorme ma la voglia di provarci lo è ancora di più”. Una sfida stravinta.

Al campione azzurro sono quindi arrivati i complimenti anche del sindaco di Formia Gianluca Taddeo, dell’intera amministrazione comunale e di tutta la città che “aspettano al più presto per festeggiare insieme l’oro mondiale”. “Gianmarco Tamberi, sei nella storia! Quell'unica medaglia che ti mancava e che inseguivi da 8 anni è finalmente tua” ha scritto invece su Facebook l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo. “Felici che tu abbia scelto Formia come sede per la preparazione per questi Campionati Mondiali di Budapest. Hai portato l'atletica italiana sul gradino più alto del podio. Grazie, campione. Leggenda, sei l'orgoglio di tutta Italia!”.



“Grande Tamberi, W l’Italia”: così ha invece commentato la notizia dell’oro mondiale a caldo Giovanni Malagò sul palco di “Mediterranea – La civiltà blu”, la rassegna in corso a Sabaudia e di cui era ospite ieri sera. “Gimbo ha vinto Europei, Olimpiadi e i mondiali dopo l’oro olimpico. È tanta roba”. “Complimenti fenomeno. Che goduria!” gli ha poi detto al telefono. “Quanto godo” ha risposto Gimbo da Budapest. In quel momento dalla platea della città delle dune è scattato un forte e prolungato applauso spontaneo per Tamberi.