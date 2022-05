Tennis, spettacolo Zeppieri: è nel tabellone principale degli Internazionali Bnl d'Italia

Giulio Zeppieri nel tabellone principale degli Internazionali Bnl d'Italia. Il giovane tennista della provincia di Latina per la prima volta partecipa ad un main draw Masters 1000 facendo il suo esordio proprio a Roma.

L’importante traguardo raggiunto dopo la straordinaria partita giocata ieri, domenica 8 maggio su un “Pietrangeli” gremito all’inverosimile: al termine di una partita in rimonta Zeppieri ha battuto in tre set lo statunitense Maxime Cressy, numero 64 del ranking Atp, conquistando così il pass per il tabellone principale degli Internazionali Bnl d’Italia, in corso sulla terra rossa del Foro Italico

Il 20enne di Latina, numero 229 Atp, che aveva beneficiato della wild card grazie alla “promozione“ nel main draw di Luca Nardi, dopo essersi imposto in rimonta sullo slovacco Alex Molcan, numero 47 del ranking e quarta testa di serie, nel turno decisivo ha battuto Cressy in rimonta 4-6 6-4 7-6(5), dopo quasi due ore e un quarto di battaglia. Ora Giulio Zeppieri affronterà il russo Khachanov.

“L’ho sognato tante volte, l’ho sognato così”: ha scritto il giovane tennista pontino; e dalla provincia di Latina tutti fanno il tifo per lui.