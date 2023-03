Karate, il Centro Fitness Montello fa il pieno di medaglie nella prima gara della stagione

E’ stata un trionfo la partecipazione del Centro Fitness Montello alla gara valida per il Campionato regionale Lazio-Abruzzo di Karate per la specialità del Kumite (combattimento) che domenica 5 marzo si è tenuta al palazzetto dello sport di Frascati. Gli atleti della società, che ha sede a Borgo Montello in via Pane e Vino e a Latina nella palestra Shibumi dojo di via dei Romani, hanno fatto il pieno di medaglie.

Alle sette d’oro (Asia Mellone, Chiara De Gasperis, Edoardo Coco, Elena Gargiulo, Filippo De Gasperis, Gabriele Maiorino e Sara Raschiatore), 8 d’argento (Amina Ciarlo, Andrea Calanbrese, Filippo De Gasperis, Claudia Gravina, Kristal Mari, Marco Gravina, Mattia Dragomir e Patrick Pietrobon) e 11 di bronzo (Andrea Calabrese, Andrea Denaro, Andrea Snidaro, Bogdan Cepuc, Chiara Ciocca, Francesco Raschiatore, Gabriel Bragnagnolo, Giulia Gabriella Raita, Ludovica Bove, Martina Rigoni e Samuele Maiorino) ottenute nell’individuale, si sono aggiunti i podi conquistati nella squadra: Asia Mallone, Chiara Ciocca e Kristal Mari hanno vinto infatti l’oro, Gabriel Bragnagnolo, Filippo De Gasperis e Leonardo Milani l’argento come anche Andrea Snidaro, Andrea Calabrese e Patrick Pietrobon.

Un totale di 39 medaglie che hanno permesso al Centro Fitness Montello di piazzarsi al terzo posto per società. Un ottimo inizio di stagione per ragazzi e maestri impegnati non solo nella prima gara dell'anno, ma anche nella prima gara dopo gli stop imposti per il Covid-19. A sostenere gli atleti, dai più piccoli agli adulti, c’erano i tecnici Ornella Sperotto, Luisa Frighi e Ivan Rosa. “Molti dei ragazzi sono alla loro prima esperienza agonistica - hanno commentato - e a prevalere è stata la tenacia e lo spirito del gruppo”.

Un ottimo inizio per la società pontina che fa ben sperare per il proseguo della stagione.