Karate, il Centro Fitness Montello pronto alla nuova stagione sportiva: riprendono i corsi

Anche il Centro Fitness Montello si prepara alla nuova stagione sportiva: ripartono lunedì 20 settembre i corsi di karate per i bambini e i ragazzi presso la palestra di via Pane e Vino, 39 a Borgo Montello. Dopo la pausa estiva i due maestri Ornella Sperotto e Sergio Zonzin sono pronti ad accogliere nuovi e vecchi atleti che hanno scelto la disciplina di origine giapponese nota per favorire uno sviluppo armonioso del corpo e per aiutare a calmare la mente. Il karate, infatti, in quanto arte marziale prevede una visione olistica della persona forgiando la struttura fisica in maniera completa ma anche il carattere, è utile per giovani e meno giovani al fine di trovare il proprio equilibrio e benessere, favorisce lo sviluppo delle capacità motorie e aiuta a comprendere il rispetto delle regole e della convivenza civile.

I corsi

I corsi presso il Centro Fitness Montello sono previsti il lunedì e il venerdì con lezioni diversificate, pensate per le differenti categorie di atleti: il corso delle 16 è riservato ai principianti, quello delle 17 per le cinture bianche e quello delle 19 per le cinture colorate.

La palestra

Il Centro Fitness Montello nasce a fine anno ‘90 nel cuore del borgo da cui prende il nome e sin da subito diventa una vivace e alternativa realtà per la comunità e, offrendo svariate attività, rappresenta un riferimento per grandi e piccoli. Ma è soprattutto per i ragazzi che la palestra diventa un punto riferimento grazie anche al riconosciuto impegno dei maestri Ornella Sperotto e Sergio Zonzin che hanno l’obiettivo di far ottenere agli atleti il meglio nel karate che ha anche una versione agonistica in cui la stessa palestra è ormai ben affermata. E ne sono testimonianza i risultati ottenuti dai diversi atleti che hanno conquistato podi nei più prestigiosi campionati.

I maestri

Ornella Sperotto è maestro 5 dan e in passato atleta della nazionale italiana potendo vantare una carriera sportiva ricca di straordinari successi e di immenso impegno. Ha partecipato a decine e decine di stage nazionali e internazionali con i migliori maestri del mondo tra cui il maestro Hirokazu Kanazawa. Dal 1984 al 1997 ha conquistato in Italia e in vari paesi del mondo i titoli più prestigiosi confrontandosi con le migliori atlete internazionali nell’ampio contesto agonistico della SKII. Nel ’97 per sua volontà ha lasciato l’agonismo per dedicarsi a tempo pieno all’insegnamento. Sergio Zonzin dopo una breve ma intensa attività agonistica ha percorso subito la strada per diventare maestro e arbitro frequentando corsi e stage con i migliori maestri giapponesi. Nel 1988 ha fonda l’associazione sportiva SPORT 2000 che nel 1998 ha preso il nome di Centro Fitness Montello. In pochi anni di lavoro e con la collaborazione di Ornella Sperotto è riuscito a far conquistare il titolo italiano, europeo e mondiale a tantissimi suoi allievi e far diventare la sua società una delle più prestigiose d’Italia. Attualmente è arbitro internazionale WUKF.

Contatti

Il Centro Fitness Montello è in via Pane e vino, 39 a Borgo Montello. Questi i contati telefonici:

0773.458148, 338.8157590