Karate, la pontina Elena Gargiulo è campionessa nazionale

Ancora successi per la società Asd Fitness Montello grazie a Elena Gargiulo che lo scorso fine settimana si è laureata campionessa nazionale di Karate nella specialità kata shotokan, categoria cadetti femminile.

La giovane atleta di Latina, classe 2007, accompagnata dai maestri Luisa Frighi e Ivan Rosa ha partecipato al Campionato nazionale Karate FESIK che si è svolto il 20 e il 21 maggio a Montecatini Terme trionfando al termine di una gara che ha visto sfidarsi ben 26 atlete.

Un traguardo ambito ma non sorprendente per la 15enne che si allena nella palestra Shibumi dojo a Latina e che ha dimostrato una grandissima preparazione tecnica e atletica oltre che un’ottima maturità e umiltà rispetto alla competizione e agli allenamenti in cui si è cimentata.

“Siamo orgogliosi di lei – dicono i maestri Frighi e Rosa - e le auguriamo una carriera agonistica ricca di successi”.