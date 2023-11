Karate, il podio dei piccoli della Pisanti Sport Power

Piccoli karateka crescono in casa Pisanti Sport Power, marchio di fabbrica delle arti marziali, insegnate nella palestra del quartiere Q4 a Latina dal maestro pontino Luigi Pisanti. Disciplina e gioco, queste le linee guida nell’approccio iniziale per i piccoli, di 4 e 5 anni. Prima uscita e prime medaglie per tre atleti al trofeo Città di Roma, promosso dallo CSEN a Guidonia. Loro sono Andrea Pisanti, Alessio Paone e Matteo Lo Conte, che hanno conquistato due podi a testa in una manifestazione, che ha visto la partecipazione di ben 700 atleti.

Hanno tutti e tre cinque anni. Andrea, Alessio e Matteo si sono cimentati nel circuito e il gioco tecnico del palloncino. Il primo testa la coordinazione e velocità, tra cerchi a terra, salti e capovolta; il secondo è propedeutico al kumite (combattimento). Un’ attenta giuria ha valutato le esibizioni dei tre portacolori della Pisanti Sport Power, meritevoli di primeggiare in classifica. Il percorso prosegue. Andrea Pisanti il 19 novembre sarà a Salsomaggiore Terme per il Campionato Nazionale CSEN, in cui oltre al circuito e al gioco tecnico del palloncino, verrà giudicato anche il kata (forma), ovvero le tecniche di combattimento, espresse in movimenti. “E’ bello vedere il sorriso di questi bambini – commenta il maestro Luigi Pisanti –, che hanno vissuto con grande entusiasmo il loro primo impegno ufficiale. Vengono molto motivati in palestra, trasmettendo belle sensazioni al sottoscritto e ai genitori. Abbiamo iniziato un percorso gratificante”.