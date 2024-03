Pisanti Sport Power, le medaglie dei piccoli karateka

Una Pasqua di grandi risultati per i piccoli karateka della Pisanti Sport Power, team nato nel quartiere Q4, sopra il Centro Lestrella a Latina. Un mucchio di medaglie per il gruppo allenato da Luigi Pisanti, cintura nera 3° Dan, ex atleta dell’Esercito Italiano, karate stile Shotokan. Tre tornei in poco meno di un mese e tanti primi, secondi e terzi posti nel kata (forma) e la prova del palloncino (portare i colpi sfiorando il bersaglio) e percorso a terra. Si preparano anche al kumite (combattimento) per farsi trovare pronti quando sarà il momento. Nel gareggiare, i bambini imparano le regole e si divertono.

E’ il cuore della disciplina avere e dare rispetto, seguire le indicazioni del maestro, che è anche educatore, formatore: “I bambini hanno tantissima voglia di partecipare alle gare – dice il maestro Luigi Pisanti – e il loro entusiasmo fa la differenza, che si nota anche nel confronto con pari età. In questo è prezioso il lavoro svolto da Amelia Antoci, mia allieva cintura nera. Lei si occupa di kata ed io kumite”.

L’anno nuovo, iniziato con belle soddisfazioni, è proseguito con Trofeo Giovanissimi Fijlkam, il 25 febbraio a Colleferro. Quattro bambini partipanti, quattro a segno: Andrea Pisanti primo posto kata e palloncino; Alessio Paone primo classificato kata e terzo nel palloncino; sia Amedeo Tirocchi che Matteo Lo Conte terzi classificati nel kata e palloncino. In quell’occasione era atleti del 2018 fascia B, divisi in mini gruppi da 8. Il 17 marzo nella gara Gara CSEN a Morlupo, cinque podi su sei partecipanti. A prendervi parte Alessio Paone, Leonardo Melotti, Andrea Pisanti, Matteo Lo Conto, Filippo Siciliano. Tutti di 6 anni, con eccezione dei 10 anni di Lorenzo Paone. Il 24 marzo al Torneo Fijlkam due primi posti per Andrea Pisanti. Prossima tappa per il Pisanti Power Team, il 19 maggio a Pontinia, con il Memorial “Linda Grassucci”, compianta atleta e insegnante.