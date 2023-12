La boxe entra nelle carceri, al via il progetto "Lo sport libera dentro"

Il pugilato entra nella Casa Circondariale di Latina attraverso il progetto “LO SPORT LIBERA DENTRO – CARCERI”. Iniziativa della palestra popolare Accademia Pugilistica Leone, tramite il Ministro per lo Sport ed i Giovani e Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute, mette in moto ''LO SPORT LIBERA DENTRO – CARCERI”. In collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità l’obiettivo è la promozione dello sport come strumento ed opportunità di rieducazione per i detenuti della casa circondariale di Latina.



“Per noi si tratta di un’altra promessa mantenuta – commenta soddisfatto Carmine Palma, tecnico e titolare dell’Accademia Pugilistica Leone – che ci consentirà di perseguire ancora di più lo scopo che abbiamo come Palestra Popolare: avvicinare tutti allo sport abbattendo le barriere economico-sociali e puntando all’inclusione. Il carcere è lo specchio della società, ma più concentrato e anche da lì, e forse specialmente da lì, si riparte per una rieducazione e per un reinserimento nella società. Ringraziamo la direttrice della Casa Circondariale di Latina, Pia Paola Palmieri, e lo staff degli educatori, che ci ha accolto con enorme professionalità e disponibilità”.

L’attività per i detenuti si articola in due percorsi paralleli, teorici e pratici, della durata di 18 mesi. Oltre alle attività sportive è previsto un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro tramite 2 tirocini della durata di 8 mesi, aperti per due detenuti, presso la nostra associazione sportiva. I tirocinanti verranno supportati, lungo questo percorso, da una psicologa professionista”.



La squadra che si dedicherà al progetto è composta da 3 tecnici (Carmine Palma, Federica Forgione, Niko Bianchi); 1 psicologa (Alessia Pontecorvi); 1 educatrice (Flavia De Marchis). Ognuno di loro, metterà a disposizione tutta la sua professionalità per il raggiungimento dell’obiettivo.



L’Accademia Pugilistica Leone, infine, fa sapere con enorme entusiasmo che questo percorso di condivisione diventerà un libro, “Storie di rinascite”, che racconterà le storie di alcune delle persone coinvolte dal progetto e potranno varcare le mura.