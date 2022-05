Latina, Di Donato: "Puntiamo dritti ai play off"

Preparazione estiva al via dal 18 luglio, ma i calciatori inizieranno a lavorare gradualmente dal 4 luglio. Staff tecnico invariato, vice Daniele Bedetti, preparatore atletico Nicola Albarella, preparatore dei portiere Augusto Del Duca, collaboratore tecnico Alessandro Micheletti.

Daniele Di Donato ha già pronto il piano per ripartire in vista della prossima stagione, con un mese di anticipo rispetto alla precedente, quando il Latina ha dovuto aspettare l'ufficialtà del ripescaggio prima di iniziare a tesserare giocatori. L'incipit della conferenza di Di Donato, dopo l'ufficialità del rinnovo biennale, è nel progetto che inevitabilmente si fa più ambizioso.

"Ci abbiamo messo poco per metterci d'accordo - esordisce Di Donato -, perché ho capito che la società aveva la mia stessa ambizione. Puntiamo a viaggiare nella parte sinistra della classifica, quindi puntiamo ai play off. L'obiettivo è cercare di riportare il Latina dove merita. Con il direttore sportivo Di Giuseppe ci siamo già incontrati per puntellare la squadra, servono rinforzi ed esperienza in ogni reparto, partendo dalla base di quest'anno".

Sulla composizione della rosa, la quota under sarà salvaguardata: "Il minutaggio - precisa il vice presidente Pino D'Apuzzo -, non è solo un'entrata. Se un giovane gioca è perché merita di stare dove sta. Avere nostri giocatori in prima squadra è un obiettivo e motivo di orgoglio".

Aspetto societario, nessun nuovo ingresso, ma: "I risultati non sono sempre una conseguenza di investimenti importanti - dichiara il presidente Antonio Terracciano - lo dimostrano alcune grande piazze, che hanno vissuto grandi delusioni. Serve anche l'organizzazione, il lavoro. Se qualcuno viene aiutarci, non è solo dal punto di visto economico, ma soprattutto gestionale".