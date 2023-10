Passeggiata del fair play e dell'inclusione, sabato la terza edizione nel cuore di Latina

Il 14 ottobre 2023 è la data della terza edizione a Latina della passeggiata dell’inclusione e del fair play. Aspetti collegati di cui uno è causa ed effetto dell' altro. Un appuntamento diventato una tradizione in cui tanti studenti e atleti sono i veri protagonisti dell’evento organizzato dal Panathlon International e dalla Fondazione Varaldo Di Pietro, patrocinato dal Comune di Latina, dal Coni e Cip regionali e da Special Olympics, ed è inserito nella “Settimana Europea dello Sport” - EWOS 2023. L’inclusione attraverso lo sport è il motivo conduttore della manifestazione, dal quale prende forma un flash mob da parte degli studenti di diversi istituti scolastici. La manifestazione è aperta a tutti coloro (associazioni, società sportive, studenti, singoli cittadini) che vorranno condividere i valori espressi dall’iniziativa. Dopo un primo approccio sperimentale nel 2021, la passeggiata è stata riproposta nel 2022 riscuotendo consensi, interesse e un buon successo di partecipanti incoraggiando così ad elevare il livello.

Il ritrovo è previsto alle 9 in Via dei Mille a Latina e la partenza è in programma alle 9,30 dal Monumento del Fair Play, realizzato dal Panathlon Club proprio in quello che è il cuore sportivo della città di Latina, tra stadio e palazzetto. Il percorso si snoderà attraverso il centro cittadino fino al Parco San Marco, con il punto di arrivo davanti al Monumento all'Inclusione, una creazione artistica voluta dalla Fondazione Di Pietro per ricordare la figura di Eunice Kennedy Shriver, fondatrice di Special Olympics, la più grande rassegna sportiva dedicata ad atleti speciali.

Nella stessa città, due monumenti, compresenza unica al mondo, per due grandi temi, ovvero inclusione e fair play, per puntare al cambiamento culturale, l’interazione, l’ascolto e la comprensione dei bisogni di tutti senza interessi personali. Sono altri i principi fondamentali dello sport, che non si identifica solo con l’atleta da copertina o nella singola performance. Panathlon International e Fondazione Varaldo Di Pietro sono in prima fila per lanciare nuove idee, riflettendo sulle diversità con l’obiettivo primario di creare ricchezza interiore.