Latina Triathlon Sprint, torna la triplice sul lungomare pontino

Domenica 12 maggio torna il triathlon a Latina. L' Associazione Sportiva Guida Sicura ha promosso il Latina Triathlon Sprint, evento organizzato negli anni passati dalla Latina Triathlon nella suggestiva cornice di Capo Portiere, al quale prenderanno parte oltre 200 atleti. Definito un percorso per garantire la massima sicurezza ai partecipanti. Nuoto (750 mt), bici (20 km) e corsa (5 km), un circuito che affascina gli sportivi che arriveranno da ogni parte d'Italia. L'evento, come sempre, si prefigge l'obiettivo di sensibilizzare due temi sociali molto importanti, la lotta contro il diabete e la sicurezza stradale. La manifestazione interesserà le strade di via Pantelleria, Parco Vasco de Gama e via Massaro, che dalle 8:30 alle 11:30 saranno completamente chiuse al traffico e permetterà agli atleti di gareggiare e divertirsi in piena sicurezza.

L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Latina del CONI Lazio e della Regione Lazio, ed è inserita nel programma Aces, della comunità Europea. Al termine della gara sarà stilata una classifica speciale dedicata alla categoria interforze, sia uomini che donne.