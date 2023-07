Il Team Taekwon-Do Blu sul tetto del mondo

Splendide notizie da Rende, in Calabria, dove si è disputato il Campionato Mondiale Open 2023 di Taekwon-Do ICTF. Il Team Taekwon-Do Blu di Latina, capitanato dalla Maestra Giorgia Msellati, dopo un intenso anno di preparazione presso la Palestra Way Fit, ha ottenuto una serie di risultati di assoluto rilievo e prestigio mettendo in luce qualità tecniche ed atletiche non comuni.

La stessa Maestra Msellati, più volte campionessa italiana ed europea, ha ottenuto un più che meritato titolo di vice Campione del Mondo sia nelle forme che nei combattimenti, cedendo solo in finale a una molto più giovane rappresentante canadese. L’Istruttore Enzo De Simone, già componente della quadra nazionale, si è laureato Campione del Mondo nei combattimenti open per Cinture Nere con un combattimento molto fisico e tattico superando in finale l’Istruttore Leonardo Rodorigo che si era presentato al Campionato dopo essersi allenato congiuntamente al Team Msellati. Sempre l’Istruttore Rodorigo ha invece conquistato la medaglia d’argento nella gara di forme per Cinture Nere 3° e 4° Dan e superando in semifinale proprio l’Istruttore De Simone. Ambedue hanno messo in luce notevoli doti tecniche e di potenza. Da sottolineare anche la grande prestazione dell’Istruttore Michela Leo, che ha rimpinguato il bottino del medagliere con tre argenti e un bronzo, rispettivamente nelle forme Cinture Nere individuali, nelle forme a squadre con Msellati, Rodorigo e Di I Giosia (Team Persia) e in due diverse categorie di combattimento.

Con questi grandi risultati ottenuti si chiude così l’anno sportivo della Scuola “Taekwon-Do Blu ICTF” e i corsi riprenderanno a settembre anche presso la Palestra Palafight di Via Scrivia. Da parte della Maestra Msellati un particolare ringraziamento va, oltre che naturalmente agli atleti, a tutto il consiglio direttivo della ICTF Internazionale e Italia, in particolare al Grand Master Jim Cariati, Presidente, al Master Sergi Sergi, presidente italiano, e al Master Alessandro Cavidossi per il sostegno da questi dato alla preparazione tecnica del Team tutto. Un’altra menzione speciale va fatta per il Master Massimo Persia coach della Nazionale nonché atleta di fama mondiale e al Maestro Ivano Diodati che ha curato la preparazione dell’evento.