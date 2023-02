Padel & Law, avvocati in campo contro la fibrosi cistica

In campo per sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio. Un contributo alla battaglia contro questa grave malattia a polmoni e bronchi arriva da Padel & Law, campionato a squadre in cui a scendere in campo saranno, ogni sabato, gli avvocati del Foro di Latina e di Velletri. Saranno circa 70 i partecipanti alla prima edizione, al via oggi. Squadre composte da 12 avvocati ciascuna, che si sfideranno presso l'impianto dell'Agora Padel, con il master finale che invece si terrà a Fondi presso le Dune Padel Village. Le squadre sono inserite in un girone unico all’italiana, mentre le partite assegnano 50 punti a set vinto.

Evento organizzato da Asc Latina e Osservatorio per lo Sport e per il Turismo Sportivo, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Latina, e l’Aiga, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati.. L’obiettivo è far diventare questo appuntamento un evento di carattere regionale, con obiettivo primario la raccolta fondi attraverso le iscrizioni.



La Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio che si occupa di stare accanto alle persone che presentano questa problematica. «Da oltre 40 anni ci dedichiamo ai malati perché la malattia è molto invalidante e i pazienti hanno bisogno di terapie frequenti e molto lunghe - ha dichiarato l’avvocato Francesca Pepe, consigliere regionale Lega Italia Fibrosi Cistica Lazio: "Sono lieta di legare il nome della nostra realtà allo sport proprio perché la pratica sportiva è molto importante e spero che questo evento, oltre che raccogliere fondi per la nostra associazione, possa sensibilizzare su questa patologia». Sono intervenuti, durante la presentazione di Padel & Law, anche Gianluca Marchionne, presidente provinciale Asc Sport Latina, Gianni Lauretti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Latina, Maria Luisa Di Nardo, vice presidente Aiga, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, ed Emanuele Benazzato responsabile padel per Asc Sport Latina e presidente #Padel4All".