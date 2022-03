Pattinaggio: Siria Montico è campionessa italiana, premiata in Comune dal sindaco Coletta

Ancora successi per gli atleti pontini che portano in alto in tutto il Paese il nome di Latina. Questa è stata la volta di Siria Montico, giovane pattinatrice della Asd Speedywheels Latina che nelle scorse settimane si è laureata campionessa italiana.

Siria al Campionato Indoor di Spiena, infatti, ha conquistato il titolo tricolore nella 5000 metri a punti, categoria juniores. Per lei, oltre all’ambito e tanto inseguito gradino più alto del podio che ha conquistato con tanto sacrifico, tanto allenamento e grande forza di volontà, anche il riconoscimento da parte del sindaco di Latina Damiano Coletta che l’ha ricevuta in Comune consegnandole una targa.

“Complimenti a Siria e alla presidente della Speedywheels Nadia Gigante, con la speranza di poter festeggiare presto nuovi successi” ha detto il primo cittadino.