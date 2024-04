Pedagnalonga, ponti al via dell’edizione numero 50. Le strade chiuse e tutte le informazioni

E’ finalmente arrivato il giorno della Pedagnalonga, in programma domenica 21 aprile a Borgo Hermada. La partenza della corsa podistica e della passeggiata è fissata, per entrambe, alle 9:30 da piazza XXIV Maggio, nel cuore della frazione di Terracina, con appuntamento fissato alle 8:00.

Sia la gara che la passeggiata sono sold-out da tempo, per questo gli organizzatori invitano a non presentarsi alla partenza se non muniti di tagliando poiché il tracciato interessa molti fondi privati sui quali non si può accedere senza pettorale.

Vista la notevole affluenza di persone l’associazione che organizza l’evento ha previsto, come ormai ogni anno, la presenza massiccia della Croce Rossa Italiana che avrà la sua centrale operativa nella zona di partenza ma che sarà collegata via radio con i 60 operatori sparsi lungo il percorso con la presenza di due ambulanze per sorvegliare con discrezione ma con grande attenzione, l’evento più frequentato del territorio.

Le strade chiuse

Per tutta la giornata di domenica sono interdette al traffico le seguenti zone di Borgo Hermada: piazza XXIV Maggio chiusa già dal giorno precedente, poi solo la domenica anche piazza IV Novembre, via Cesare Battisti nel tratto compreso tra le due piazze e via dell’Acquedotto. Su queste strade è prevista anche la rimozione forzata dei veicoli in sosta. Alcune strade più periferiche sono interdette al traffico solo durante il passaggio degli atleti e dei passeggiatori: via Mortola, via Migliara 57, via Capo dei Bufali, via Macchiarella, via Guardiola, via Migliara 58, via Macchia di Piano II, via Circondariale, via Macchia di Piano I, via Angelo Sani, via De Medici e via Bonificatori della Palude Pontina.

I parcheggi

A Borgo Hermada sono previste quattro aree di parcheggio controllate dai volontari presenti sul posto per fornire indicazioni, ma non sorvegliate: via Cesare Battisti numero 19 (parcheggio antistante il Conad di Borgo Hermada), due aree di sosta in via dei Bonificatori della Palude Pontina (fronte istituto comprensivo Alfredo Fiorini) e l’altra area è in via Circonvallazione (fronte campo sportivo, lato tribuna). Sul sito internet www.pedagnalonga.it (sezione accommodation) si può consultare la mappa per identificare le aree parcheggio.