Pesca sportiva, a Latina e provincia la finale del Campionato italiano di surfcasting

Le spiagge di Latina, Terracina e Fondi ospiteranno dal 5 al 7 ottobre le gare valide per la finale del “Campionato italiano per società di surfcasting 2023”. E' il lancio dalla riva di esca, che può raggiungere distanze considerevoli. A Latina la competizione interesserà, dalle 8 alle 24, il tratto di arenile demaniale marittimo compreso tra le località Foce Verde e Capoportiere, per un’estensione di 4000 metri di fronte mare, 250 metri di profondità di specchio acqueo e 10 metri di profondità spiaggia e nel tratto di arenile demaniale compreso tra le località Capoportiere e Rio Martino. Un’estensione di 4200 metri di fronte mare, 250 metri di profondità di specchio acqueo e 10 metri di profondità spiaggia. Nel corso della manifestazione ci sarà la presenza di circa 80 partecipanti per ciascuna località di gara. Il Campione italiano e il Vice Campione italiano avranno accesso accesso ai Mondiali di pesca sportiva specialità surfcasting che si svolgeranno il prossimo anno, in Francia, probabilmente sulla costa oceanica.



“Ringrazio Franco D’Amico, presidente del comitato provinciale di Frosinone affiliato alla F.I.P.S.A.S, per aver voluto Latina come tappa delle gare di pesca sportiva divalevoli per la finale di campionato italiano" ha dichiarato l'assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato. "La marina di Latina – afferma l’assessore alle Politiche del mare Gianluca Di Cocco – torna a vivere anche al termine della stagione estiva. Questo evento sportivo, che si svolgerà sul lungomare, permetterà a 80 atleti, allo staff, alla giuria e ai migliaia di appassionati in Italia di conoscere la nostra città. Un evento che si spera possa essere da esempio anche per altre iniziative private nel periodo di bassa stagione. Destagionalizzare è, per la nostra amministrazione, un’azione strategica e prioritaria, fondamentale per il rilancio della marina e per la ripresa dell’intera economia cittadina”.