“Campestre Oasi di Ninfa”, Carraroli e la Andreoli sono più forti della pioggia

Un’abbondante pioggia abbattutasi sul Parco Pantanello poco prima dello start non ha per nulla intaccato la perfetta riuscita della 21esima edizione della “Campestre Oasi di Ninfa”, settima tappa del 31esimo Grande Slam “Natalino Nocera” andata in scena sabato 27 maggio. Oltre 300 podisti provenienti da tutto il Lazio hanno dato vita ad una gara avvincente, in una cornice naturale incantevole.

Gli otto chilometri di percorso, caratterizzati dal fondo fangoso e da qualche inevitabile pozzanghera, sono stati letteralmente divorati da Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello, giunto al traguardo con un tempo di 27’48’’. Dopo di lui Silvano Patusso del Vegan Power Team (28’28’’), Mario Capuani dell’Atletica Venafro (28’31’’), Pietro Carbotti del Runners Team Colleferro (28’39’’) e Marco Quaglia dell’Amatori Top Runners (28’50’’).

Tra le donne si è imposta Roberta Andreoli della Podistica Avis Priverno (34’08’’), davanti a Francesca Macinenti del Centro Fitness Montello (37’14’’), Elena Banescu del Runners Team Ferentino (38’38’’), Angela Cistriani della Mediterranea Ostia (39’01’’) e Patrizia Marazzi del Runners Team Colleferro (39’16’’). La cerimonia di premiazione ha avuto per protagonisti questi atleti ma non solo. L’evento era abbinato infatti al Memorial dedicato ad Alessia Calvani ed Emiliano Di Girolamo, studentessa tanto amata e generoso dirigente Uisp, entrambi scomparsi prematuramente.

L’Uisp e la Latina Scalo Running del presidente Mauro Anzalone hanno voluto omaggiare entrambi coinvolgendo le loro famiglie, che hanno assegnato un riconoscimento speciale: la famiglia Di Girolamo ha premiato Simone Conti, primo classificato tra i nati nel 1983, l’anno di Emiliano; la famiglia Calvani ha

invece premiato Giulia Fiori, nata nel 1997, proprio come Alessia.

Altri premi hanno riguardato le singole categorie, il Centro Fitness Montello per il maggior numero di arrivati e i primi tre e le prime tre iscritte all’Avis, realtà vicina all’evento al pari della sezione di Latina di Telethon: in ambito maschile hanno vinto Mario Capuani, Marco Quaglia e Christian Margiotta; tra le donne Elisa Fabietti, Milena Guerra e Maria Sonia Lucarini.

Hanno presenziato, oltre al presidente Uisp Andrea Giansanti, il presidente del Consiglio Comunale di Cisterna Quirino Mancini e l’assessore del Comune di Sermoneta Bruno Bianconi. Intervenuta anche la delegata provinciale del Coni, Alessia Gasbarroni, insieme ai responsabili Telethon e Avis, Erminio Di Trocchio e Anna Maria Visco.

Al termine il segretario del Comitato Territoriale Uisp Domenico Lattanzi ha ringraziato per l’ospitalità e la disponibilità la Fondazione Roffredo Caetani, nella persona del presidente Massimo Amodio e della

direttrice Antonella Ponsillo.