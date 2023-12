Torna la Maratona di Latina, podismo pontino in festa

L'annuncio del ritorno della "Maratona di Latina" è arrivato in giorno del 91° complenno della città, in coincidenza della chiusura del 31esimo “Grande Slam Natalino Nocera”. La 23esima edizione si correrà il 1 dicembre 2024, dopo essere stata in passato tra le pià attese maratone nel Centro Sud Italia. L’ufficialità arriva dallo stesso assessore Andrea Chiarato e dal presidente provinciale dell’Uisp di Latina, Andrea Giansanti.

Andrea Chiarato: "Lo sport è un elemento importante per Latina e nel 2024 punteremo molto sull'attività all'aria aperta. Un progetto che culminerà nel ritorno della maratona nel capoluogo, un vanto per l'intera città e un' occasione per promuovere il territorio in tutta Italia e non solo". Andrea Giansanti: "RIngraziamo l' assessore Chiarato e l'amministrazione comunale per il sostegno e la vicinanza dimostrati alle attività della UISP e per aver accolto la collaborazione volta a far sì che gli appassionati possano tornare a correre la Maratona di Latina. Un evento dalla storia ventennale e che ha raggiunto fasti importanti, prima maratona del Centro Sud dopo Roma. La macchina organizzativa è già al lavoro per garantire una edizione ricca di novità, secondo gli standard di qualità della UISP".