Podismo, torna a Latina la Maratonina Azzurra

Domenica 29 maggio torna un grande appuntamento per i podisti. Si corre la "12a Maratonina Azzurra”, organizzata dall'Aeronautica Militare. Evento promosso dalla 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo, comandata dal Generale di Brigata Sandro Sanasi, in collanorazione con la UISP, Unione Italiana Sport per Tutti.

L'obiettivo rientra nell'ambito delle attività volte a favorire la promozione umana e sportiva del personale delle Forze Armate. Alla kermesse parteciperanno circa 300 atleti provenienti da diverse società sportive di tutta Italia e da molti Reparti dell’Aeronautica Militare. Due le gare in programma, una di 12 km e l'altra di 23 km, percorso tra lungomare centro cittadino.

Partenza alle 8.30 dal Distaccamento Straordinario A.M. di Foce Verde (Lido di Latina) alle ore 08:30, alla presenza di Latina Daminao Coletta. Arrivo in Piazza del Popolo.

L’evento sportivo è collegato ad un’attività benefica a favore dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori, cui sarà devoluta interamente la somma ricavata dalle iscrizioni degli atleti partecipanti.