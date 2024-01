Un mese alla Maga Circe, ecco il Campionato Italiano Assoluto Individuale di Maratona

Un mese alla Maratona Maga Circe, che il prossimo 4 febbraio tra Sabaudia e San Felice Circeo, varrà il Campionato Italiano Individuale Assoluto Di Maratona. Quarta edizione della organizzata dalla asd In Corsa Libera e patrocinato da Coni Nazionale, Sport e Salute, Regione Lazio, Fidal, Opes, Provincia di Latina, Comune di Sabaudia, Comune di San Felice Circeo. E' inserita nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze, con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar.

La decisione della FIDAL di assegnare a San Felice Circeo e Sabaudia le sedi del Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona premia la manifestazione, che in queste prime edizioni ha ottenuto il consenso di migliaia, di atleti che hanno deciso di mettersi alla prova sui tracciati ideati nel territorio pontino. Un percorso mozzafiato attende i runner, che si apprestano a partecipare alla Maratona Maga Circe, caratterizzato da partenza e arrivo in due differenti località: lo start da San Felice Circeo, per poi proseguire sul lungomare, costeggiando le dune, Torre Paola e le lingue di entroterra fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia.

“Il 4 febbraio rappresenterà per tutti noi la concretizzazione di una sfida iniziata quattro anni fa", ha commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera, che prosegue: "Credo in questa gara e nel suo potenziale. Quest’anno più che mai, grazie alla fiducia riposta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il riconoscimento come tappa di attribuzione del titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto di

Maratona, non fa che confermare le speranze riposte in questa manifestazione. Lavoriamo anno dopo anno

al fine di migliorare sempre di più qualitativamente, innalzando le prestazioni ed i servizi offerti. Ringrazio i

direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, le amministrazioni, le istituzioni, la federazione e tutti i

partner, che come me hanno creduto e continuano a credere in questo ambizioso progetto. Vi aspetto

numerosi nelle tre giornate che accompagnerà l'evento presso l’expo della Maga Circe, con numerose attività collaterali e stand promozionali".

L’organizzazione ha lanciato anche la maglia ufficiale – a breve anche l’attesa medaglia –, che omaggia il mito, la storia e la leggenda, raffigurante il cuore del Circeo ed il volto della Dea Circe, la maga che ancora oggi domina, con il suo profilo adagiato nelle acque del Tirreno, tutto il promontorio. Un omaggio alla forza femminile, alla magnificenza della storia tramandata di un territorio intriso di fascino e avvolto di magia

dove l’Odissea narra le gesta di Ulisse. La maglia, con sponsor tecnico Displayed Clothing, è dedicata a tutti i runners delle tre distanze.

Quest’anno tantissime le novità proposte dall’organizzazione di In Corsa Libera, prima tra tutte la presenza dell’Expo in Piazza del Comune a Sabaudia, dove nei due giorni antecedenti alla manifestazione sarà allestito il villaggio dello sport, dove sosteranno stand promozionali di numerose società e aziende specializzate nel mondo sportivo. Ad allietare la passeggiata nell’expo, la presenza di esibizioni e spettacoli proposti dalle numerose associazioni locali, al fine di promuovere le più disparate attività sportive.

Nella giornata di domenica 4 febbraio oltre alle tre distanze, ormai storiche della manifestazione, l’organizzazione ha ben pensato di organizzare un momento dedicato a tutte le famiglie, con la Family Walk, passeggiata non competitiva, gratuita di 2 km, che partirà alle ore 9.45 da Piazza del Comune e che garantirà una splendida vista lago.

Ma non finisce qui, quest’ anno per le mamme ed i papà che non vogliono privarsi di mettersi alla prova insieme sui tracciati della Maratona Maga Circe, sarà messo a disposizione gratuitamente il servizio di Baby Parking, dove tutti i bambini saranno seguiti da personale addetto specializzato, che li intratterrà per tutto il tempo della corsa.

Confermati anche quest’anno il servizio docce post gara gratuito presso il Palazzetto dello Sport di Sabaudia “Antonio Vitaletti” in viale Conte Verde, l’area parcheggio presso Campo di Marte a Sabaudia, il servizio deposito bagagli per gli atleti partecipanti alla 42.195 km ed alla 28 km ed il servizio gratuito navette di spola da Sabaudia a San Felice Circeo per gli atleti della 42.195 km e 28 km, sia per l’andata che per il ritorno. Inoltre vi sarà il servizio di trasporto pre e post gara per la stazione. L’organizzazione ricorda che l’utilizzo di quest’ultimo servizio, avverrà esclusivamente su prenotazione alla mail maratonamagacirce@gmail.com entro il 31 gennaio 2024.

L’organizzazione mette a disposizione di tutti gli atleti il servizio booking, il quale fornirà tempestive soluzioni a tutti i runner. Per soggiornare in zona basterà scrivere di cosa si necessita alla mail booking@maratonamagacirce.it o contattare il numero 350 074 4212. Sarà possibile iscriversi alla Maratona Maga Circe – Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona tramite il sito di Endu entro e non oltre il 31 gennaio 2024.