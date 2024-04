Conto alla rovescia, venti giorni alla Mezza Maratona di Latina

Legea Mezza Maratona di Latina, il "save the date" il prossimo 19 maggio 2024, star alle 8.30 dal Campo CONI di via Botticelli. Mancano venti giorni all' appuntamento organizzato dalla società “In Corsa Libera” del presidente Davide Fioriello. Diverse le firme celebri che parteciperanno alla gara, a partire dalla conferma di Giorgio Calcaterra. Evento patrocinato da Regione Lazio, CONI Lazio, Comune di Latina, Provincia di Latina, Opes ed è inserito nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze.

Un tracciato della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal. E' prevista la gara breve sulla distanza di 10 km, che partità dopo la Mezza. Novità di quest’anno, la Family Walk gratuita di 2,7 km aperta a tutti, che partirà alle ore 9 dal Campo CONI e che attraverserà il centro città sotto l'occhio vigile di personale deputato alla pubblica sicurezza.

Nello specifico si passerà per via Buonarroti, viale XXI Aprile, via Sauro, Piazza della Libertà, via Diaz, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, via Savoia, con rientro presso il Campo Coni. Grandi, piccini e amici a quattro zampe, potranno prendere parte alla camminata nel cuore di Latina per divertirsi insieme facendo attività fisica.

Gli eventi rientrano nella tre giorni della “Festa dello Sport” al Campo Coni, con esibizioni, musica, street food e molto altro. “Manca davvero poco alla Mezza Maratona di Latina – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – L’evento, che si impreziosisce del contesto della Festa dello Sport, accoglierà tanti runner e tante famiglie grazie anche alla passeggiata gratuita pensata per fornire un momento non competitivo dedicato a tutti. Siamo pronti per questa nuova edizione che vuole esaltare la nostra città, rendendola una meta appetibile e conosciuta per lo sport, ma anche per le sue peculiarità che, attraverso gli eventi possono essere esportate in tutto il Paese. Grazie al direttore tecnico Sergio Zonzin ed a tutti coloro che stanno lavorando affinchè tutto si realizzi al meglio. Vi aspettiamo numerosi a Latina”.

Start alle 8.30 dal campo di atletica di via Botticelli a Latina, orario che permetterà un rapido sgombero delle strade cittadine, e via con il bellissimo percorso rapido e prettamente pianeggiante, che collegherà il centro della città con il lungomare di Latina. La 10 km invece, si svilupperà interamente nelle vie del centro di Latina con il passaggio e giro di boa su via del Lido. Un modo per scoprire ed ammirare correndo, i luoghi pontini, tra storia e modernità, tra urbanizzazione e natura. All’arrivo i runner troveranno anche una zona massaggi defaticanti grazie alla collaborazione con Stema Fisiolab.

Tutti i partecipanti avranno in dotazione canotta ufficiale e buono sconto del title sponsor Legea, scaldacollo Sport’85 e medaglia ai finisher. Quest’ultima raffigura due importanti simboli della città, ovvero la palla della fontana di Piazza del Popolo e gli archi dell’Intendenza di Finanza, stilizzati come le due emme della Mezza Maratona.

Altri importanti sponsor si affiancano alla corsa, come il Garden Hotel di via Del Lido, Cantina Villa Gianna, Icar Auto Evo, Sport’85, Biolatina. Da sottolineare inoltre, la collaborazione con “Plastic Free” Odv Onlus, che sarà di supporto nella gestione dei punti ristoro, occupandosi della pulizia dell’area e della zona circostante. È prevista una partecipazione a livello provinciale, con la confluenza di volontari delle città limitrofe, che affiancheranno i volontari di Latina per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione.

Ci sarà tempo per iscriversi fino alle ore 12 di mercoledì 15 maggio 2024, salvo esaurimento pettorali,

collegandosi al portale di icron.it. Per ulteriori informazioni visitare il sito mezzamaratonadilatina.it ed i

canali social dedicati.