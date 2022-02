Boxe Latina, il 2 aprile stage azzurro con Patrizio Oliva

Patrizio Oliva sarà a Latina il prossimo 2 aprile. Una delle icone nella storia del pugilato tricolore e mondiale seguirà lo stage della Nazionale Scoolboys, di cui è il responsabile tecnico. Appuntamento alle ore 10, presso il Palaboxe di via Aspromonte, quartier generale della Boxe Latina. E’ il terzo stage del nuovo anno, tappa di avvicinamento agli Europei di categoria in programma dal 10 al 21 agosto in Turchia, ad Erzurum quasi 2000 metri di altitudine in Anatolia orientale. Il Campione Olimpionico nel 1980 a Mosca, nonché Campione Europeo e Mondiale tra Pesi Superleggeri e Welter, al secolo Patrizio Oliva, soprannominato “Sparviero” ai tempi del ring, valuterà attentamente i migliori prospetti italiani nella fascia di età tra i 14 e 15 anni di età (non compiuti). In ottica azzurra l’appuntamento riguarda da vicinissimo Mattia Turrin della Boxe Latina, Schoolboy 48 kg e già in Nazionale lo scorso anno agli Europei di Sarajevo in Bosnia. “Siamo orgogliosi, ma è dire poco – commenta il presidente della Boxe Latina Mirco Turrin –, non capita tutti i giorni di avere un personaggio del genere nella nostra palestra, che sta diventando un punto di riferimento per la Federazione Pugilistica Italiana. Ci faremo trovare pronti per l’occasione, come abbiamo sempre fatto per gli eventi organizzati da noi”.

Molto costruttiva, facendo un passo indietro, l’esperienza allo stage femminile ad Assisi per Martina Pozzi, in Nazionale Youth (57 kg), coordinato dal tecnico Valeria Calabrese, che in questi giorni ha organizzato anche un raduno a Roma, sia maschile che femminile. Presenti Massimiliano Aramini, Mattia Turrin, Martina Pozzi ed Eduard Cojocaru.

Il calendario agonistico prevede una serie di impegni importanti che coinvolgerà i tesserati della Boxe Latina. A partire dal presidente Mirco Turrin, che in qualità di responsabile regionale del Settore Giovanile FPI, parteciperà in questo week end alla fase nazionale dello Sparring Io. Evento in programma a Chianciano Terme.

Seguirà il Torneo Regionale Esordienti al PalaSantoro (20-26-27) a Roma, cui prenderanno parte i portacolori della Boxe Latina Cristian Vona e Claudio Bivona, Junior 60 e 57 kg.

Nel primo week end di marzo Coppa Italia giovanile ancora a Chianciano Terme, dove il Team Lazio è ben rappresentato dai piccoli della Boxe Latina.

Poi dal 25 al 27 marzo c’è la chiamata del Torneo Nazionale “Alberto Mura”.