Campionati europei di Aerobica, bronzo per la pontina Rachele Schiavon in Turchia

La Asd Gymnova sporting Club, da anni Accademia Nazionale di Ginnastica artistica e aerobica, continua ad affermarsi non solo sui palcoscenici nazionali ma addirittura europei.

Due atleti di Latina sono stati convocati dalla Nazionale Junior di Ginnastica Aerobica per i campionati Europei della Federazione Ginnastica Internazionale in svolgimento ad Antalya in Turchia. Il primo è Manuel Orelli nella specialità Singolo Maschile, si è piazzato undicesimo in una gara che ospitava i migliori trentasei atleti Europei. L’altra atleta della Gymnova, in forza alla Nazionale Italiana Junior e parte del gruppo Aerodance, nuova disciplina che unisce la coreografia, tecnica e acrobatica, è salita sul podio conquistando un prestigioso bronzo europeo.

Con questa affermazione, l’aerobica italiana balza al comando nel ranking mondiale Junior e Senior. Ancora una volta Latina, grazie alla Gymnova, conquista grandi risultati in campo internazionale, ricordando i vari atleti che sono stati prodotti dalla stessa di caratura mondiale.