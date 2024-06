Rizzardi Padel Cup, i vip con la racchetta nel weekend a Sabaudia

Prima tappa della seconda edizione della Rizzardi Padel Cup, nella cornice dell'Oasi di Kufra a Sabaudia. Da questo pomerigigo a domenica, saranono volti noti a sfidarsi in uno degli sport più in voga del momento. Massimo Boldi e Luca Ward e gli ex calciatori di serie A Quagliarella, Perotti e Pizzaro. Madrina dell’evento sarà invece la giornalista e voce di Rds Chiara Icardi, che parteciperà anche in veste di giocatrice. Altri nomi di noti partecipanti saranno svelati oggi pomeriggio dalle 15, nel corso della presentazione ufficiale della manifestazione all' Oasi di Kufra – Lake.

Ideata dai fondatori della Kin Yachts, Corrado Rizzardi e Lorenzo Silvestrini, sarà una tre giorni dedicata allo sport, alla mondanità e alla solidarietà, che vedrà sfidarsi in campo personaggi del mondo della tv, attori, sportivi e armatori del brand Rizzardi Yachts, storico marchio italiano sinonimo di eccellenza nella nautica a livello internazionale. Sport, glamour e solidarietà, grazie alla straordinaria partecipazione dell’associazione Fair Play School, impegnata nel tessuto sociale a supporto di bambini e ragazzi diversamente abili e nella promozione di un ambiente inclusivo e stimolante.



Sabaudia sarà la prima tappa delle tre previste: ad agosto, infatti, la Rizzardi Padel Cup approderà nella meravigliosa atmosfera di Porto Rotondo, mentre a novembre sarà la volta degli Emirati Arabi.