Sabaudia, 20esima Mezza Maratona il 4 dicembre

Domenica 4 dicembre, torna la Mezza Maratona di Sabaudia, che festeggerà la ventesima edizione. Si corre la 21 chilometri nella data simbolo della UISP provinciale, che avrebbe dovuto celebrare la Maratona di Latina rinviata al 2023. Patrocinio del Comune di Sabaudia per un evento che si svolgerà tra Lago di Paola, mare, dune e macchia mediterranea.

“Alla notizia del rinvio della Maratona – sottolinea il presidente dell’UISP Latina Andrea Giansanti – il sindaco Alberto Mosca e il delegato Massimo Mazzali si sono immediatamente attivati per continuare a caratterizzare la prima domenica di dicembre, quella in cui per tanti anni Sabaudia ha ospitato la distanza doppia, con un appuntamento in grado di attrarre atleti da ogni parte d’Italia”.

La Mezza Maratona di Sabaudia, precedentemente prevista per il 30 ottobre, trova quindi spazio domenica 4 dicembre, con un programma volto a caratterizzarla come occasione della ripartenza degli eventi UISP di eccellenza in terra pontina e quale conclusione del Grande Slam Natalino Nocera 2022, edizione

speciale del circuito promosso dalla UISP Latina. “Abbiamo deciso di allestire una manifestazione all’insegna dell’accessibilità e della sostenibilità – prosegue Giansanti – a cominciare dal costo d’iscrizione per la Mezza Maratona, fissato in 5 euro, e che garantirà la piena sicurezza sull’intero percorso, rifornimenti in gara, ristoro finale,

cronometraggio con chip e medaglia per tutti gli arrivati. La scelta - sottolinea il segretario generale UISP Latina Domenico Lattanzi - è quella di evitare il superfluo, e soprattutto di non riversare sugli atleti i costi di dispendiose premiazioni o inutili pacchi gara”.

I migliori della classifica generale, così come le prime società per numero di arrivati, riceveranno coppe e targhe, e la sicurezza sul percorso sarà garantita dalla Polizia Locale guidata dalla nuova responsabile Mariella Di Prospero. Alla gara competitiva sulla classica distanza dei 21 chilometri e 97 metri sarà inoltre abbinata una passeggiata ludico motoria, aperta a tutti, di 8 chilometri. “Sarà una grande festa dello sport – conclude il presidente dell’UISP Latina – e ci tengo a ringraziare Sabaudia che, ancora una volta, ci accoglie con entusiasmo e consentirà a tutti gli appassionati della corsa su strada di vivere una giornata impareggiabile gareggiando in uno scenario con pochi eguali al mondo".