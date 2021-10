Sabaudia Triathlon Olimpico, domenica giornata di sport e guida sicura all'ombra del Circeo

Nono Triathlon Olimpico a Sabaudia. Nuoto, bici, corsa nella splendida cornice paesaggistica della città delle dune, con lo sfondo del promontorio del Circeo. Partenza dal lungomare alle 11 per la frazione di nuoto (1500 metri), mentre quelle di bici (40 km) e corsa (10 km) si svolgeranno tra lungomare e centro cittadino. Allo start 200 atleti, per un gara Silver del calendario Fitri aperta anche alla categoria paraolimpica.

Organizzazione della AGSC, Associazione Sportiva Guida Sicura, al lavoro da mesi per mettere in piedi una manifestazione di carattere regionale tra le più importanti in calendario. Lo sporti si lega al sociale e i temi della manifestazione sono diversi, dal diabete alla sicurezza stradale. "Sabaudia è una tappa a cui ci teniamo molto - spiega l'organizzatore Massimiliano Zanetti - con la partecipazione fattiva della Pro Loco, il comune di Sabaudia e gli sponsor, riusciamo a creare un evento molto bello e impegnativo. La sicurezza stradale, che promuoviamo in ogni manifestazione, è al centro della gara. Molti dei partecipanti con disabilità fisiche - continua Zanetti - sono rimasti coinvolti in brutti incidenti stradali. Noi vogliamo mandare un messaggio, soprattuto a quegli atleti giovani, ragazzi che molto spesso sono la categoria più a rischio".

La risposta degli atleti, soprattutto dal Centro Italia, rappresenta un segnale che incoraggia gli organizzatori, che dopo un lungo e duro periodo di assenza forzata tornano a rivedere un po' di luce.