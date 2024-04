Sabaudia Triathlon Sprint, vincono Cicchinelli e la Casciotti

Sono partiti in più di 200 allo start sul lungomare di Sabaudia per partecipare gara di triathlon, ovvero combinazione di tre frazioni di sport: nuoto (750 mt), bici (20 km) e corsa (5 km). Per gli uomini ha vinto Tommaso Cicchinelli (57m.), del Team Star, mentre per le donne continua a tagliare il traguardo per prima Maria Casciotti (1h 04m), del team Purosague. In una bellissima giornata è ben riuscito l'evento organizzato dall'Associazione Sportiva Guida Sicura, con il patrocinio del Comune di Sabaudia. Quartiere operatine nel camping Sabaudia.