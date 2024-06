Rizzardi Padel Cup, a Sabaudia vincono Perotti e Rizzardi Jr

La tappa di Sabaudia della seconda Rizzardi Padel Cup è andata alla coppia formata dal calciatore Diego Perotti e dal giovanissimo Simone Rizzardi. Nel torneo femminile, trionfano le atlete italiane Michela Pisano e Barbara Flati. Un riconoscimento anche per l’imprenditore Corrado Rizzardi e l’atleta Ruggero Sepe, vincitori del torneo silver nel quale si sono sfidate le coppie uscenti dal torneo gold. Tre giorni di festa e celebrità nella splendida cornice di Sabaudia, con sfide di padel all’ultimo respiro e tanti armatori, personaggi noti del mondo della tv, del cinema e del calcio

Evento tra sport e mondanità nella seconda edizione della Rizzardi Padel Cup, nelle suggestive atmosfere dell’Oasi di Kufra – Lake. Occhi puntati soprattutto sui match tra gli ex calciatori, che hanno regalato una galleria di smash appassionati. Ma non da meno sono state le donne, scese in campo a contendersi l’ambito trofeo e i costumi Mermazing e borse Saint Barth.

Ma la Rizzardi Padel Cup è stata anche l’occasione per accendere i riflettori sul connubio sport e solidarietà, grazie alla straordinaria partecipazione dell’associazione Fair Play School di Luca Zavatti e Marco Ghirotto, impegnati nel sociale a supporto di bambini e ragazzi diversamente abili e nella promozione di un ambiente inclusivo e stimolante. E non poteva mancare il glamour, con momenti di relax e divertimento, tra cocktail party esclusivi ed ospiti d’eccezione, come l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo e l’attore Massimo Boldi, giunto a Sabaudia per una piccola pausa relax prima di tornare sul set del suo prossimo film al fianco di Nancy Brilli. Impossibile non immaginare serate di risate e gag esilaranti, tra cui il “furto” del trofeo silver ad opera dei calciatori Luciano Zauri e Stefano Lucchini. Insieme a loro, ovviamente, un parterre di spicco formato da Fabio Quagliarella, i fratelli Conti, figli di Bruno Conti, Diego Perotti e Davide Moscardelli. Ed ancora la giornalista Chiara Icardi, l’attrice Anna Safroncik, le show girl Deborah Salvalaggio, Antonella Elia e Alessia Fabiani, la criminologa Flaminia Bolzan e le stiliste Vanessa Sillano e Alessia Porrello del brand Mermazing, spesso indossato da Ilary Blasi.

Dopo il successo di questa seconda edizione a Sabaudia, la Rizzardi Padel Cup prepara gli armamenti per salpare alla volta della Costa Smeralda, in Sardegna, dove nel mese di agosto si terrà un'altra intensa ed esplosiva tre giorni di emozioni e spettacolo. E a novembre toccherà agli Emirati Arabi con la tappa di Dubai.