Ancora successi per Shibumi Dojo Karate: Elena Gargiulo è vice campionessa nazionale

Un’annata straordinaria quella in corso per gli atleti dalla palestra Shibumi Dojo Karate reduci dall’ultima trasferta a Montecatini Terme dove, nel fine settimana dal 17 al 19 maggio, si è tenuto il Campionato Nazionale Agonisti Fesik - Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate.

I ragazzi della società di Latina sono tornati a casa con una prestigiosa medaglia d'argento e un’importante esperienza a livello nazionale. Il titolo di vice campione d’Italia è stato conquistato da Elena Gargiulo nella categoria kumite Shobu San bon 15-17 anni femminile, cinture blu-marroni.

Grande soddisfazione è stata espressa dai maestri Luisa Frighi e Ivan Rosa - quest’ultimo presente alla competizione in qualità di arbitro nazionale -. “Siamo orgogliosi del comportamento dei nostri ragazzi sempre distinto e rispettoso come veri karateka e siamo ovviamente felici anche del risultato perché considerata la portata della competizione, con più di mille partecipanti e un ottimo livello, tornare a casa con una medaglia d’argento è per noi davvero un ottimo bilancio”, hanno commentato i maestri che hanno voluto fare i loro complimenti agli atleti in gara.

A Chiara De Gasperis che al suo esordio in categoria cadetti “ha affrontato con serietà ed emozione le sue gare; saprà fare tesoro di questa esperienza e fiorirà presto ottenendo grandi risultati”, hanno detto Frighi e Rosa che hanno voluto sottolineare anche la prova di Matteo Giusiani, al rientro in agonismo dopo anni di fermo: “Ha fatto un’ottima figura in una categoria di livello quale la seniores maschile, dando prova di grande impegno, umiltà e serietà”. Non sono mancati i complimenti poi per Elena Gargiulo “che conferma la sua classe raggiungendo la finale e conducendo ogni incontro con lucidità e maturità. Una gara lunga e gestita con cura, mostrando padronanza nelle tecniche messe a segno con precisione ed eleganza”.

“Siamo veramente contenti di vedere crescere i nostri ragazzi, anche nelle categorie più giovanili, e siamo felici anche per quello che abbiamo potuto osservare in quest’ultimo campionato dove da ragazzi pre agonisti si diventa agonisti. Ognuno dei nostri allievi è per noi motivo di orgoglio, per anche l’impegno dimostrato in ogni allenamento”, hanno concluso i due maestri.