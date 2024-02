Esordio di successo per la Shibumi Karate: 9 le medaglie al campionato regionale di kata

E’ stato un debutto di altissimo livello per la società Shibumi Karate che il fine settimana scorso ha partecipato al campionato regionale di kata che si è tenuto presso il Palazzetto dello sport di Frascati.

Per la gara di domenica 28 gennaio dalla palestra di via dei Romani sono partiti alla volta di Vermicino 19 atleti, guidati dai maestri Luisa Frighi e Ivan Rosa, che hanno dimostrato come la realtà dello Shibumi karate sia in crescita costante e proficua. Nove sono state infatti le medaglie conquistate dagli atleti che per quattro volte sono saliti sul gradino più alto del podio. Hanno ottenuto l’oro Maria Gravina, Chiara De Gasperis, Helena Scigliano ed Elena Gargiulo; argento invece per Claudia Gravina ed Elena Trifan mentre sono tornati a casa con la medaglia di bronzo Diego Pigaiani, Lorenzo Riccioli e Jacopo Iannace.

A sostegno delle prestazioni atletiche, gli sportivi di Shibumi Karate hanno dimostrato reciproca solidarietà che pure nell’individualità delle competizioni di kata, l’esibizione che simula un combattimento, ha infuso forza ai singoli e e vicendevole sostegno.

“La delegazione non era a pieno regime – hanno commentai soddisfatti i maestri Frighi e Rosa - ma i ragazzi hanno dimostrato un forte spirito di squadra che ci rende orgogliosi e che dà buone speranze per il conseguimento di risultati futuri”.