"Sogni in cui credere", sostenere lo sport al femminile contro gli stereotipi al maschile

Abbattere gli stereotipi nel modo dello sport, dove la parità di genere non è affatto scontata. Sono temi e sfide che verranno discusse nel convegno"Sogni in cui credere", in programma domani 1 aprile (ore 17.30), presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo. Evento patrocinato dal Coni, rappresentato nell'occasione dal Vice Presidente Vicario Silvia Salis. La finalità è quella di lanciare un messaggio di crescita del sistema sportivo, dando spazio anche e soprattutto al mondo femminile, ancor più se rivolto alle piccole atlete.

Convegno introdotto dal Presidente dell'Osservatorio per lo Sport e per il Turismo Sportivo, l'avvocato Annalisa Muzio, in un tavolo allargato in cui siederanno anche il Sindaco del Comune di Latina Damiano Coletta, il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e il Presidente della Commissione Sport e Cultura del Comune di Latina Mauro Anzalone.

"Come Osservatorio per lo Sport e per il Turismo Sportivo abbiamo sempre creduto che non vi debba essere diversità e che bisogna credere che non esistono paure insormontabili che limitano la voglia di fare sport. Vogliamo, infatti, lanciare il messaggio che si può e si deve credere nei propri sogni perché "non esistono cose solo da maschi e cose solo da femmine". Alla vigilia è questo il pensiero comune dell'Osservatorio, dal presidente Annalisa Muzio, al direttore generale Matteo Sperduti e i vice presidenti Angelo Conti e Almerico Abbamondi".

"Un convegno - continua la nota dell'Osservatorio - che vuole essere dedicato ai giovani, atleti ed atlete della nostra città attraverso un'azione che li spinga a credere sempre nella loro strada anche e soprattutto sportiva. Per questo vogliamo invitare tutte le scuole, le associazioni sportive, tutte le atlete, le bambine e le ragazze, ed in primis anche i genitori, a partecipare al convegno perchè nessuno deve farsi superare dal pensiero che lo sport, inteso come pratica sportiva di ogni tipologia, rappresenta un mondo prettamente maschile".

Tra i relatori Alessandra Ortenzi, esperta giornalista, che parlerà del ruolo della donna nello sport, raccontato attraverso i nuovi linguaggi di comunicazione; Roberto Volpe, membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche che illustrerà il progetto europeo "Women's hurdles, gli ostacoli in Europa", un'indagine europea che ha come finalità quella di evidenziare gli ostacoli alla pratica di attività sportiva delle donne; Nicoletta D'Erme, Presidente LILT Provinciale di Latina, che avrà il compito di illustrare l'inclusione nello Sport al femminile.

Nell'occasione verrà presentato anche il libro Vice presidente Coni Silvia dal titolo "La bambina più forte del Mondo", un testo dedicato a tutte le bambine che vogliono cimentarsi nel mondo dello sport. Contestualment esaranno lanciate le prossime iniziative dell'Osservatorio, tra cui l'indizione degli Stati Generali dello Sport e del Turismo Sportivo del nostro territorio (progetto già presentato alla Commissione Sport e Cultura del Comune di Latina), nonchè l'anteprima X Summer, che si svolgerà il 10 aprile presso Hotel Tirreno e l'insieme degli eventi annuali targati X Summer (dal 21 giugno al 21 settembre).