Tennis, inizia l’avventura di Giulio Zeppieri al Roland Garros: l’esordio con Hubert Hurkacz

Inizia oggi l’avventura di Giulio Zeppieri al Roland Garros. Dopo aver conquistato, al primo tentativo, il suo primo main draw Slam il giovane tennista di Latina è pronto a scendere in campo sulla terra rossa di Parigi.

Il tabellone non è stato clemente e dall’altra parte della rete oggi troverà Hubert Hurkacz, il numero 12 della classifica Atp. La sfida, valida per il primo turno del Roland Garros, è la quarta di giornata sul campo 6 e seguirà gli incontri tra Collins-Tomova, Mannarino-Delbonis e Liu-Zidansek con la prima partita che è in programma alle 11.

Continua il momento d’oro del 20enne mancino pontino, numero 215 del ranking, che dopo aver fatto il suo esordio agli Internazionali Bnl d’Italia a Roma due settimane fa, si gioca le sue chance nel secondo Slam della stagione, con la consapevolezza di non aver nulla da perdere, ma con tanta voglia di fare bene e stupire.

L'edizione 2022 del Roland Garros va in onda in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.