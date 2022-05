Tennis, Giulio Zeppieri inarrestabile: è nel tabellone principale anche del Roland Garros

Giulio Zeppieri inarrestabile. Il giovane tennista della provincia Latina conquista il suo primo main draw Slam, e lo fa al primo tentativo.

Dopo essere entrato nel tabellone principale degli Internazionali Bnl d’Italia, facendo il suo esordio a Roma, il 20enne mancino pontino ha superato anche il terzo e decisivo turno delle qualificazioni al Roland Garros: Zeppieri, numero 215 del ranking, oggi pomeriggio ha infatti regolato per 6-3, 6-4 il francese Sean Cuenin, numero 595 Atp, mai affrontato prima in carriera.

E’ un grande momento per il tennista pontino che proprio a Roma meno di due settimane fa aveva superato le sue prime qualificazioni in un torneo Masters 1000 e ora è pronto a giocarsela nel secondo Slam della stagione che andrà di scena sulla terra rossa di Parigi da domenica 22 maggio con il via alle sfide dei tabelloni principali.

“I vostri messaggi dall’Italia mi riempiono di orgoglio, forza” è il suo commento dalla Capitale francese dopo il successo di oggi che gli ha spalancato le porte del Roland Garros.