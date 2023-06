Terracina, pallanuoto in mare con il Beach Waterpolo League

Pallanuoto in mare aperto. Dal 28 giugno al 2 luglio a Terracina ecco il Beach Waterpolo League, il torneo che avrà il suo campo da gioco nello specchio d'acqua di fronte le Rive di Traiano in un campo da gioco. Evento promozionale della pallanuoto nata come sport estivo al mare, declinata si al maschile che al femminile.

Non è un caso che le regole del torneo infatti prevedono la formazione di squadre miste, in cui atleti e atlete agoniste giocano insieme a giocatori e giocatrici amatoriali, con lo scopo di divertirsi e promuovere i valori sportivi di questa disciplina. Un torneo green sin dalla sua prima edizione. Anche quest'anno, grazie alla collaborazione con il colosso sportivo Decathlon e alle loro innovative tecnologie, sono state ridotte le emissioni legate al trasporto e al montaggio del campo da gioco, contribuendo così a rendere Beach Waterpolo League sempre più ecosostenibile.

Gli organizzatori del torneo Alessandro Mele e Giorgio De Bonis, pallanuotisti di serie A, non nascondo il proprio entusiamo: "Saranno 5 giorni intensi di pallanuoto, sport e amicizia - afferma Alessandro Mele -. Sono molto soddisfatto di quanto siamo riusciti a fare anche quest'anno; il nostro obiettivo è quello di far conoscere sempre più la pallanuoto in acqua di mare con la speranza di avere, già dall'anno prossimo, ancora più tappe sul territorio nazionale e soprattutto in provincia di Latina". Sulla grande partecipazione al torneo interviene anche Giorgio De Bonis: "Sono contento che vi sia una presenza interessante di tanti ragazzi, indice del fatto che questo sport, anche a livello giovanile, si sta sviluppando incredibilmente. Speriamo che questa manifestazione possa rappresentare, quanto prima, la naturale prosecuzione estiva, in acqua di mare, dei campionati invernali a livello nazionale".

La Beach Waterpolo League, che coinvolgerà oltre 200 atleti provenienti da tutto il centro Italia, divsi tra la competizione Young e Adult Tournament. Patrocinio dell'ente di promozione sportiva ASC, Comitato provinciale di Latina. "Sono contento di sostenere questo evento, arrivato alla sua seconda edizione, con il patrocinio di Asc. E’ un’iniziativa meravigliosa – afferma il presidente provinciale, l'avvocato Gianluca Marchionne - che ho deciso di sostenere già dallo scorso anno. Spero vivamente che eventi di questo genere possano allargarsi a livello nazionale. Faccio un plauso alla passione e alla dedizione di Alessandro Mele e Giorgio De Bonis che già loscorso anno hanno curato nei minimi particolari la manifestazione sportiva creando un clima di gioia, ma anche di sport intenso".

L'evento può contare sul supporto di importanti partner: Sinergica, main sponsor dell’evento; Decathlon,partner tecnico, Birra Turan, rinomato birrificio artigianale e Hype Up srl che sarà, invece, il marketing partner della manifestazione.