"The Green Race", tempo di Latina Lido Triathlon Sprint

Terminata la lunga attesa. Il Latina Lido Triathlon Sprint torna sul lungomare di Latina, vestendosi dei colori della The Green Race, gara verde a zero impatto ambientale, dalla scelta dei materiali utilizzati alla produzione delle energie rinnovabili per alimentare la macchina organizzativa. L’official partner Green Model, che fa capo all’ingegner Luca Targa e la Latina Triathlon Asd, presieduta dal triathleta ironman Benedetto Faralli, hanno curato nel minimo dettaglio la due giorni, del 7 ed 8 maggio, che porta sul lungomare di Latina oltre 300 atleti tra Giovanili ed Age Group. Nello scenario suggestivo di Mar Tirreno e Lago di Fogliano, saranno protagonisti nuoto, bici e corsa, nella seconda tappa del calendario regionale della Fitri Lazio. Evento patrocinato dal Comune di Latina, egida Opes Latina. La frazione di nuoto si svolgerà nello specchio di mare antistante la località Capoportiere, tra Hotel Fogliano e Hotel Tirreno. La zona cambio è stata allestita nell’area parcheggio antistante l’Hotel Fogliano. Frazione di bici in Via Lungomare, Frazione di corsa in Via del Lido.

Programma

Si inizia il sabato con il Latina Lido Triathlon Youngster, in cui i protagonisti saranno cento tra Giovanissimi e Giovani, dai 6 ai 19 anni, suddivisi in base all’età in Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A, Youth B e Junior. Start alle 14. Il cerimoniale prevede, oltre alle premiazioni dello Youngster, anche le premiazioni individuali e di società del Campionato 2021. Distanze variabili in base alle fasce d’età: dai 30 ai 320 metri di nuoto; dai 300 metri ai 6 km di bici, dai 150 metri ai 2,5 km di corsa.

Domenica alle 10 al via la quarta edizione della The Green Race - Latina Lido Triathlon Sprint, con oltre 200 atleti, di cui 22 donne, che si sfideranno sulle distanze di 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa. Premiazioni per i primi tre assoluti, uomini e donne, e premi di categoria.

Numeri

Allo sprint l’età media dei partecipanti è di 41 anni per gli uomini e 35 per le donne, ma c’è chi concorre anche alla veneranda età di 72 anni. In totale sono 46 le società iscritte allo sprint, di cui la maggior parte laziali, ma c’è chi arriva anche da Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia e Friuli Venezia Giulia. Per la Latina Triathon, saranno 27 gli atleti in gara: Sara Checcarelli, Eleonora Gabriel, Fiorenza Zorzetto, Federico Rispoli, Domenico Giorgi, Gianluca Zorzetto, Giuseppe Vigliarolo, Gianni Bolognesi, Luca Damiani, Lorenzo Iacobone, Stefano Nardella, Gianluca Parrocchia, Roberto Rapaccini, Michele Tartaglia, Raffaele Acanfora, Stefano Morelli, Gaetano Virgilio, Aldo Mazzucco, Paolo Finestra, Alessandro Maiorino, Silvano Silvi, Alessandro Valle, Dario Breccia, Giorgio De Angelis, Fabio Parlapiano, Bruno Passone e Andrea Troisi.

Eventi

Il villaggio sportivo si completa con stand su Piazzale Loffredo, per saperne molto di più in materia di energie rinnovabili e “green”. Sabato dalle 9.30, in calendario c’è Anteprima X Summer, sport in riva al mare presso l’Hotel Tirreno, che introduce la rassegna estiva dell’Osservatorio per lo Sport e per il Turismo Sportivo in provincia di Latina. Dal kitesurf al pilates, dall’open water workout al circuito funzionale e così via.